Balatoni biciklitúra extrákkal

Kinek ne lenne alapvető nyári program, dédelgetett kihívás, vagy épp távoli álom egy igazi, klasszikus biciklitúra? Hát a végén egy Ákos-koncert Siófokon naplemente után? A balatoni biciklitúrák az ország legszebb útvonalai közé tartoznak. Erdős szakaszok, a Balaton-felvidék és a vízpart sokszínűsége változatossá teszik ezeket a kemény sportnak, vagy akár családi kikapcsolódásnak is nagyszerű programokat.

Budapestről a legegyszerűbben siófoki indulással tekerhetjük körbe a Balatont. Vonattal ez a legkönnyebben és leggyorsabban megközelíthető kiindulópont a déli parton, ahogy a város szlogenje is szól: "Itt kezdődik a Balaton!". Siófokról ráadásul több útvonal is kínálkozik a kirándulóknak, akár keleti, akár nyugati irányba indulnának, akár körbetekernék egy nap alatt a tavat, akár kompra szállva osztanák két részre a távot. Körbe haladva csodálatos látványt nyújt Tihany, a vászolyi Vízi-színpad, a Fülöp-hegyi kilátó, vagy a Kis-Balaton, de több balatoni kulturális helyszín is elérhető biciklivel.

A Balatonkör Sportegyesület tagjai 2000 óta indítanak Balaton körüli túrákat, amelyek közül több a siófoki víztoronytól indul. Legnépszerűbb túrájuk a 206 kilométeres Balatonkör, ahol a résztvevők száma gyakran eléri a kétezret is. Az egyesület egyik alapítója Koósz Zoltán, aki elmondta, hogy céljuk a kezdetektől fogva az egészséges életmód és a természetvédelem népszerűsítése volt. Azt próbálják megmutatni, hogy nemcsak benzingőzt pöfékelve lehet eltölteni egy kirándulásra szánt napot, hanem meg lehet ezt tenni úgy is, hogy közben a résztvevők tesznek az egészségükért is, hiszen a 206 km-es táv kerékpárral teljesítve komoly sportteljesítménynek számít. A kerekezők vegyes összetétele pedig tükrözi, hogy ez nem csak a fiatalabb korosztály körében népszerű program.

Az egyesület azokra is gondolt, akik rövidebb távra vagy különleges kalandokra vágynak. Már 177. alkalommal tartották meg a Siófokról induló telihold túrát, amely a víztoronytól indul és a résztvevők a balatonvilágosi kilátóba tekernek fel a telihold fényében. Szintén éjszakai program, az idén július 14-én este induló "Iccakai kiskör" melyen a látogatók Siófokról a túlpartra kompozva két keréken gyönyörködhetnek a Tihanyi apátság, a füredi Berzsenyi forrás, vagy a Világosi kilátó látványában.

Különösen jól járnak azok, akik például június utolsó hétvégéjére tervezik a Siófokról induló Balaton-kerülő túrát. Akár egy, akár két nap alatt teszik meg a távot, este Siófokon jó programokkal várja őket vissza a város. Június 29-én pénteken a Színparton (szabadtéri színpad) lesz látható a Gyöngyhajú lány balladája, az ExperiDance társulat előadása. A látványos musicalben 21 ismert Omega sláger csendül fel, és egy olyan történetet mutat be, amit mindenki átélt, aki volt már szerelmes.

Szombaton pedig, június 30-án a nyár egyik legnagyobb koncertje lesz a Siófoki Nagystrandon, a PLÁZS-on, ahol együtt ünnepli ötvenedik születésnapját Siófok és az éppen ötvenéves Kossuth-díjas énekes, dalszerző Ákos. A siófoki állandó lakosok számára ingyenes koncert igazi fesztiválhangulatot ígér, megújult zenekari felállásban, rockosabb verzióban állítják színpadra Ákos jubileumi műsora.

Azoknak, akik biciklitúrát szerveznek tehát lehetőségük van egy egynapos kis körre, amely Siófokról keletnek indulva Kenese és Füred érintésével Tihanyon és a réven át Szántód felől ér körbe, a táv körülbelül 85 kilométer.