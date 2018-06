Értelmetlen a Juncker-csúcs, a V4-ek nem mennek el

Magyarország érdeke, hogy sikeres osztrák elnökség legyen a következő időszakban. Bízunk benne, hogy az osztrák elnökség után erősebb és biztonságosabb közösség lesz Európa, mint most - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a visegrádi négyek-Ausztria csúcstalálkozó után a Várkert Bazárban.

Orbán Viktor a V4-Ausztria csúcs után arról beszélt, hogy ez egy különleges találkozó volt, mivel Sebastian Kurz osztrák kancellár is részt vett rajta. A migráció és az uniós költségvetés kérdésében is központi szerepe van Ausztriának - tette hozzá. A magyar kormányfő kijelentette, azért látták vendégül Ausztriát, mivel nyugati szomszédunk vezeti majd az uniót a következő fél évben.



Orbán Viktor elmondta, hogy Magyarország érdeke, hogy sikeres osztrák elnökség legyen a következő időszakban. Bízunk benne, hogy az osztrák elnökség után erősebb és biztonságosabb közösség lesz Európa, mint most - tette hozzá.

A legfontosabb kérdésekben egyetértés volt, így a közös határvédelemben, a polgárok biztonságának a garantálásában - mondta a kormányfő. Orbán Viktor elmondta, hogy a határvédelem és az unió területén kívül létrehozandó hotspotok ügyében egyetértés van. Mindezeket a kérdéseket meg tudjuk oldani, mivel egyetértés van az uniós tagállamok között - tette hozzá.

Orbán Viktor: A kapkodás káoszt szül

Orbán Viktor bejelentette, hogy pénteken Budapestre jön Donald Tusk, az Európai Tanács vezetője. A legfontosabb migrációs ügyeket a miniszterelnökök tanácsa intézheti el. A bizottságnak nem feladata, hogy miniszterelnöki csúcsokat szervezzenek, így nem mennek el a V4 miniszterelnökei a Juncker-csúcsra – mondta Orbán Viktor. A magyar kormányfő kijelentette, hogy a jövő heti uniós csúcs előtt fognak tárgyalni a migrációról is. A kapkodás káoszt szül – utalt a Juncker javaslatra Orbán.

Sebastian Kurz: Védelmező Európát akarunk

Sebastian Kurz osztrák kancellár arról beszélt, hogy elnökségük során leginkább a biztonságra és a védelempolitikára helyezik a legfőbb hangsúlyt. Nem az elosztásra kell koncentrálni, hanem az unió határainak a megvédésére – tette hozzá.

Csak akkor lesz határok nélküli Európa, ha a kontinens határait meg tudjuk védeni.Meg kell erősíteni a Frontexet – tette hozzá a kancellár. Olyan védelmező Európát akarunk, ami képes megvédeni a jólétet, és emelni a versenyképességet – hangsúlyozta az osztrák kancellár. Aktív szomszédságpolitikát kell folytatni a Nyugat-Balkánon is, hogy előrelépés történjen a csatlakozás terén. Egységes Európát akarunk, ahol a nézetkülönbségek ellenére tisztelettel bánunk egymással. Olyan Európa kell, ahol nincsenek első-és másodrendű tagok – mondta az osztrák kancellár.

Pellegrini: Ez érthetetlen

A Szlovák Köztársaság a V4 elnökséget veszi át párhuzamosan az osztrák EU-elnökséggel, nagyon fontos a közös együttműködés – mondta Peter Pellegrini. A szlovák kormányfő szerint is védelmező Európára van szükség, ami nemcsak a külső határok védelmét jelenti, hanem a schengeni régió normális működését is. Az új uniós költségvetési tervezetről Pellegrini azt mondta, igenis joguk van a vitához. Nem értjük, hogyan lehet az, hogy olyan országok, amik az európai átlagok alatt vannak, azok lennének a leghátrányosabb helyzetben az agrártámogatások ügyében – hívta fel a figyelmet a politikus. Nagyon nagy kihívás Szlovákia számára, hogy egy sikeres V4-elnökséget valósítsanak meg.

Nem kérnek a kötelező kvótából

Andrej Babis arról beszélt, hogy nagyon dinamikus volt a magyar V4-elnökség, és egy egységes csapat jött létre. Az, hogy Ausztria veszi át az uniós soros elnökségét, nagyon fontos abból a szempontból, hogy több fontos kérdésben is egység van – hangsúlyozta a cseh kormányfő. Babis értetlenségét fejezte ki a Juncker által összehívott migrációs csúccsal kapcsolatban. A Frontex súlyát és kompentenciáját meg kell változtatni, mivel jelenleg csupán megfigyelői státusza van a határokon, és nem tudja felvenni a harcot az embercsempészekkel szemben – tette hozzá. Babis a tervezett uniós költségvetésről azt mondta, hogy a kohéziós alapok csökkentése területén a V4-ek egységesen elutasító állásponton vannak.

Lengyelország miniszterelnöke is megköszönte a magyar V4-elnökséget. Mateusz Morawieckki arról beszélt, hogy a közép-európai országok egységes álláspontja remélhetőleg a következő időszakban is megmarad, mivel erő van ebben. A politikus kijelentette, hogy a V4-ek továbbra sem kérnek a kötelező uniós kvótából, és érthetetlennek nevezte a Juncker-féle migrációs minicsúcsot. A problémákat a jövő heti uniós csúcson kell megoldani – tette hozzá. 25 ezer csecsen menekült tartozik Lengyelországban, de vannak más országokból is. A kelet-ukrajnai menekültek is jelen vannak az országban – mondta a politikus. A lengyel kormányfő szerint Brüsszelben a bürokrácia költségeit kell csökkenteni. A kohéziós és agráralapok javára kell a bürokráciacsökkentésből származó pénzeket átcsoportosítani – mondta.