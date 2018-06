Az asszony, aki gátlástalanul gyilkolt

Papp Erzsébet, később Holhos Jánosné hidegvérű gyilkos volt, aki olyan közömbösséget mutatott más emberek iránt, amilyet nem sok sorozatgyilkosról lehet elmondani. Nikotinnal megölt négy embert, köztük a férjét és a testvérét is.

Papp Erzsébet 1935-ben született Penészleken, három testvére volt. 22 évesen férjhez ment Rostár Istvánhoz, és elköltöztek Perecesre. Erzsébet gyorsan megunta, hogy a férje folyamatosan iszik, és részeg, ezért eldöntötte, hogy megválik tőle.

Nem akarta elhagyni, nem akart elválni tőle, meg akarta ölni.

Négy embert ölt meg a magyar nikotinos sorozatgyilk0s nő, majdnem megúszta https://t.co/mPTDqBkNnq



(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();



Holhos Jánosné négy embert mérgezett meg, köztük egy ötéves gyereket, a nővérét é... pic.twitter.com/3jM1glcd6K — Világ Figyelő (@vilaglatohirmag) 2017. december 17.

A méreg

Az asszony dohánytermesztéssel foglalkozott, ezért tisztában volt vele, hogy a nikotin nagy dózisban halálos méreg, ezért úgy gondolta, hogy a legjobb, ha folyékony nikotinnal mérgezi halálra a férfit. Ahhoz, hogy elég erős mérge legyen, egy permetezőszerre volt szüksége, amihez el kellett utaznia az egyik testvéréhez. Ő gyümölcstermesztéssel foglalkozott, ezért neki volt engedélye arra, hogy nikotint vegyen.

A tesztalany

Erzsébet nem volt biztos benne, hogy a kis pálinkás üvegbe töltött méreg elég erős lesz ahhoz, hogy megölje a férjét, ezért ki kellett próbálni. Gyakran átjárt hozzájuk a szomszédjuk 5 éves lánya, Tarnóczi Ilona, játszani. A lány rosszkor volt rossz helyen. Az asszony borral kezdte el itatni, majd a sokadik pohár borba öntött egy kis nikotint is, amit megitatott az 5 éves lánnyal. Ilona alig ivott a pohárból, szédülni kezdett, alig tudott járni.

Az asszony észrevette, hogy össze fog esni, ezért gyorsan kitessékelte a kertjéből az utcára, nehogy nála haljon meg.

A lány az út mellett összeesett és meghalt. A rendőrség gyorsan lezárta az ügyet, mert úgy állapították meg, hogy a lány megfulladt.

Nem szerette a pletykákat

Mivel a szomszéd kislány meggyilkolását simán megúszta, úgy volt vele, hogy megöli a faluban azt a nőt, aki folyton rosszindulatú pletykákat terjesztett róla. Fürtös Józsefnéhez látszólag azért ment át, hogy kibéküljön vele. Pálinkát is vitt magával, mivel tudta, hogy Fürtösné szereti, de az üvegben nem alkohol volt, hanem nikotin. Töltött is egy pohárral az asszonynak, aki meg is itta a mérget. Pár lépés után Fürtösné összeesett és meghalt.

A rendőrség a boncolásnak köszönhetően megállapította, hogy az asszony 5 hónapos terhes volt. Akkoriban több praktika is volt arra, hogy megszakítsák a terhességet, a rendőrség biztosra vette, hogy ezek valamelyikébe halt bele Fürtös Józsefné, szóval Papp Erzsébet ezt is megúszta.

Az áhított gyilkosság

1957 augusztusában az ismét részeg férj rávette Erzsébetet, hogy menjenek el Lillafüredre csónakázni és vacsorázni. Beültek egy étterembe, ahol az asszony egy megfelelő pillanatban belecsepegtette a mérget a férje italába. Mivel Rostár István alkoholista volt, kérdés nélkül megitta az italát, majd pár perc múlva meghalt.

Az orvosszakértő megállapította, hogy a férfi alkoholmérgezésben halt meg, erre a megállapításra rásegített az, hogy a férfi alkoholista volt, ráadásul

Erzsébet azt vallotta a rendőröknek, hogy a férje gyomorbeteg volt, ami miatt alapból nem ihatott volna alkoholt.

A rendőröknek továbbra sem tűnt fel, hogy Papp Erzsébet körül sorra meghalnak az emberek, három hét alatt három embert gyilkolt meg.

Pénzért is ölt

Mint utólag kiderült, a már meggyilkolt férjétől még korábban teherbe esett, meg is szülte a gyereket, aki 3 hónapos korában ismeretlen körülmények között meghalt. Később a meggyilkolt férje anyjához költözött Penészlekre, és együtt jártak dolgozni egy állami gazdaságba. Ott ismerkedett meg Holhos Jánossal, aki rövid időn belül feleségül vette.

Erzsébet őt is meg akarta mérgezni, de nem sikerült, ezért a férfi jól megverte, majd elköltözött tőle.

A rendőrségnek nem jelezte a gyilkossági kísérletet.

Később megismerkedett egy roma férfival, akivel élettársi kapcsolatba lépett. Ez nem tetszett a munkatársainak, kiközösítették, valamint a családja sem nézte jó szemmel. Megfenyegették, hogy ha együtt marad a férfival, akkor nem neki fogják adni a jövedelmet, hanem a testvérének, Juhosnénak. Később szakított is a férfival, és visszafogadták a családi házba, már nem volt kérdés, hogy ki kapja majd a család pénzét.

Erzsébet mégis úgy döntött, hogy megöli a testvérét, úgysem szerette soha.

Busszal elment Juhosnéhoz Nyírbátorba, és az ő poharába is öntött a méregből, nem sokkal később az asszony a szokásos módón meghalt. A rendőrség megint nem talált semmilyen nyomot, ami Erzsébetre utalt volna.

Visszaváltotta az üveget

Erzsébet jó ideig kivárt, majd amikor biztos volt benne, hogy ezt a gyilkosságot is megússza, visszaváltotta azt az üveget a penészleki italboltban, amiben a mérget tartotta. A boltos kiöblítette, pálinkát tett bele, és eladta egy helyi férfinak. A férfi viszont visszavitte az üveget, mert rosszul lett a benne lévő pálinkától. Gondolták, hogy az üvegben méreg volt, ezért a rendőrségre is eljutott, ahol kiderítették, hogy korábban Erzsébetnél volt az üveg. Ekkor már a faluban is elterjedt a pletyka, hogy Erzsébet több embert is meggyilkolt a faluban. Ezt jegyzőkönyvbe is vették, ami végzetes volt az asszony számára.

A rendőrség összerakta a képet, és közben Juhosné orvosszakértői véleménye is elkészült, amiből kiderült, hogy nagy mennyiségű nikotin végzett az asszonnyal. Erzsébetet őrizetbe vette a rendőrség, de nem volt ellene bizonyíték, ezért kénytelenek voltak elengedni.A nyomozást viszont nem fejezték be, és rengeteg vallomást felvettek, amik egyre Erzsébet bűnösségét bizonyították.

Később elfogták és kihallgatták az asszonyt, aki eleinte mindent tagadott, de később megtört, és beismerte a gyilkosságokat. Erzsébetet 1961-ben felakasztották.