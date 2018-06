Félholtra erőszakolta a fiatal lányt

A Tv2 Tények című adásának beszámolója szerint nyolc és fél évre kell börtönbe vonulnia annak a 21 éves fiúnak, aki két évvel ezelőtt félholta vert és megerőszakolt egy 17 éves tinit Budapesten, a Kelenföldi Pályaudvarnál. A fiatal végig tagadta a bűnösségét. Azt állította, valaki bedrogozta, majd megerőszakolta a vele lévő Vivient, amíg ő aludt. A bíró szerint a fiatal védekezése abszurd. Az ítélet nem jogerős.

Magába roskadt az ítélet hallatán az a fiatal, aki félholtra erőszakolt egy lányt a Kelenföldi pályaudvar melletti fás-bokros részen. Két éve a pályaudvaron ismerkedett meg a 17 éves Viviennel. Másnap estére találkozót beszéltek meg. A fiatal részegen és epilepszia elleni gyógyszer hatása alatt elhatározta: ha kell, megerőszakolja a tinit. Amikor Vivien ellenállt a férfi megverte, aztán brutálisan megerőszakolta. A lány akkor tudott elszökni, amikor a férfi elaludt. Vivienen életmentő műtétet hajtottak végre az erőszak után. Az erőszakoskodó fiatalt pedig letartóztatták, majd házi őrizetbe került. Az ügyben most született elsőfokú ítélet, amelyben a bíróság a fiút halmazati büntetésül, nyolc év hat hónapi szabadságvesztésre, valamint tíz évi közügyektől eltiltásra ítélte.

A fiatal az utolsó szó jogán is azt hangoztatta, hogy nem hiszi el, hogy ilyen kegyetlen lett volna. Szerinte őt bedrogozták, és valaki más erőszakolta meg a lányt, amíg ő aludt. A fiú szó szerint azt mondta a bíróság előtt: Nem hiszem el, hogy én képes lennék ilyet elkövetni, én tényleg sajnálom ezt a helyzetet. A bíróság szerint ez nem fedi a valóságot. A bíró a fiú állítása kapcsán hangsúlyozta: Érezzük ennek abszurditását, remélem T.-úr maga is érzi ennek az abszurditását. Az erőszakoló a pszichológusok szerint:szociopátiás személyiség, akiből hiányoznak a morális fékek. Extravagáns és deviáns életvitelt folytatott. Tíz éves korától fogyaszt alkoholt, 12 éves korától drogozott is. A börtönben öngyilkosságot kísérelt meg. A fiatal elítélt ugyanakkor állítja: mára már megváltozott. Egy új esélyt kért bírótól, arra hivatkozva, hogy ő még csak 21 éves. A bíróság előtt azt mondta: Szeretnék változtatni az életemen, én beláttam, hogy tényleg nem jó így. Hozzátette: tanulni szeretne, de a bűntetőeljárás megakadályozza ebben. Az ítélet nem jogerős.