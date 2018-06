Toroczkai: Nincs életképes ellenzéki párt Magyarországon

Ez az egyik ok, amiért létrehozta a Mi Hazánk Mozgalom nevű szervezetet, ami a jövőben pártként fog működni. Ásotthalom polgármestere az M1-ben ismertette mozgalmának céljait.

A Jobbikból fegyelmi eljárás keretében kizárt politikus vezetésével szombaton Ásotthalmon zászlót bontottak a Jobbikból kiszakadt radikálisok. Az esemény hivatalossá tette a pártszakadást, hiszen megalakult a jövőben pártként működő Mi Hazánk Mozgalom, amellyel komoly konkurenst kapott a Jobbik. Ma reggel az M1 vendége volt Toroczkai, ahol elmondta, szervezetével valós társadalmi problémákra szeretnének választ adni, ezek között említette

a demográfiai helyzetet,

a bevándorlás és a kivándorlás kérdését,

az Európai Unió és Magyarország állapotát,

valamint a magyar-cigány együttélést.

Kitért arra is, hogy ugyan több hónapba telik bejegyezni egy pártot, de az már most látszik, hogy a tagsággal „nem lesz probléma". Terveik között szerepel, hogy elindulnak a jövő évi európai parlamenti és az önkormányzati választáson is.

Ahogy megírtuk, az ásotthalmi alakuláson azt mondta a politikus, hogy „a Jóisten megmentett minket attól, hogy Jobbik-LMP-Momentum kormány legyen", odaszúrva a Jobbiknak. Mozgalmának egyik legfontosabb törekvéseként az iszlamizáció megállítását, a genderizmus terjedésének megakadályozását, továbbá a magyarság nagy sorskérdéseire való válaszadást határozta meg.