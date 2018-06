Nem tud leállni az álhírgyártással az Index

Ismét ordas nagyot hazudott az Index a balatonfüredi Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakgimnáziumról. A Simicska-féle álhír portál most azt írta az intézményről, hogy várandóssága miatt rúgtak ki egy lányt, és ezért nem érettségizhetett le. Ezzel szemben, mint kiderült, a valóság az, hogy az érintett lány maga kérte, hogy elhagyhassa az intézményt. Korábban ugyanerről az iskoláról azt írták, hogy drogozás miatt rúgtak ki diákokat. Az is hazugság volt. Soha nem látott mélységben van a Simicska-féle álhír-portál.

Terhes lett, nem érettségizhetett a balatonfüredi gimnáziumban egy lány - harsogta a Simicska-féle álhír-portál. Az Index tudni vélte, hogy a lánnyal a szülés és fél év magántanulói státusz után az igazgatónő közölte, hogy jobb volna, ha a kismama másik iskolába járna.

A valóság ezzel szemben az, hogy az intézményvezető a cikkben bemutatott diáklányt a megjelentekkel ellentétben nem tanácsolta el az intézményből, hanem éppen ellenkezőleg: megpróbált segíteni abban, hogy leérettségizhessen, ezért is került magántanulói státuszba. A szülő és a diáklány döntése volt az, hogy intézményt vált, erre senki sem kötelezte őket. Az iskola mindkét esetben jogszerűen, a rá bízott diákok érdekében járt el - közölte az Origóval a Balatonfüredi Tankerületi Központ.

Azt is megtudtuk, hogy 2011-ben a tanuló a terhességét a szülés előtt két héttel észlelte, állítása szerint azt a szülei sem vették észre. Az iskola segíteni szeretett volna neki, hogy leérettségizhessen, ezért is lehetett magántanuló. Négy hónapnyi magántanulóság után döntött úgy a család, hogy a lány átvételét kérik a balatonfüredi Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskolába. A döntést a tanulmányi nehézségek is megalapozták.

Tehát az Index-féle álhírportál cikke egy nagy hazugság.

Múlt héten is hazudott a Simicska-portál

Ugyanerről az intézményről a múlt héten a Simicska-portál vicckategóriába illő droghimnusszal vegyes lejárató cikket írt. A balatonfüredi Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola több tucat diákjáról állították, hogy kábítószer-fogyasztás és -birtoklás miatt kirúgták őket. A valóságban a rendőrség két drogdílerre csapott le és ezzel egyidőben tartottak házkutatást a vevőiknél.

Akkor Duna Katalin, az intézmény vezetője azt mondta, az országos médiában több valótlan állítás is megjelent az ügy kapcsán, az egyik az volt, hogy én bárkit is behívattam. Ilyen nem történt, hiszen az érintettek jöttek be hozzám, az érintettek kezdeményezték a találkozót. A másik hazugság az volt, hogy én bárkit is kirúgtam volna. Az érintett tanulók mindegyike jelenleg is a Lóczy gimnázium tanulója. – árulta el az igazgatónő.

A százszázalékosan intellektuális Index tehát ismét viccet csinált egy nagyon komoly társadalmi problémából, és a történtek kiforgatásával, kiszínezésével, és egyes lényeges körülmények elhallgatásával propagandacélokra használta azt.