A Jobbik teljes önfeladása: Brüsszel és a Soros-jelentés mellé álltak

Sneider Tamás megmutatta, hogyan kell profin balra tolódni. Közösségi oldalán azt írta a tegnap Brüsszelben elfogadott Sargentini-jelentésre reagálva, arra helyeselve, hogy a demokráciát nagyítóval kell keresni itthon. Ebből is látszik, hogy a Magyarországot érintő kérdésekben az egykori radikális párt kommunikációja semmiben sem tér el a balliberális pártokétól, szellemi holdudvarétól. A Jobbik elnöke százszázalékosan meg akart felelni a baloldali értelmiségnek. Sikerült neki.

Nagy port kavart a hazai közéletben a tegnap Brüsszelben elfogadott Sargentini-jelentés. A dokumentum, így Brüsszel (hangsúlyozandó!) szerint Magyarországon fennáll a veszélye az európai értékek súlyos és módszeres megsértésének, ezért indokolt a hetedik cikk szerinti eljárás megindítása. A meglehetősen durva uniós fenyegetés kimenetele végső soron hazánk szavazati jogának felfüggesztéséhez, vagy az EU-s támogatások befagyasztásához vezethet, de ezek kombinációja más szankciókkal kiegészítve is előfordulhat. Annak, hogy az ügy ilyen szintre jusson, elenyésző az esélye, ugyanis ahhoz, hogy sor kerüljön ezeknek a büntetéseknek az életbelépésére, több nagyon szigorú feltételnek is teljesülnie kell. Nem kell különösebb politikai érzék ahhoz, hogy ennyiből is lejöjjön, rendkívül komoly támadásról, ügyről van szó. Semmi meglepő nincs benne, hogy a hazai balliberális, -és Soros-világ a brüsszeli bürokratákkal hangoztatja szólamait, miszerint ismét, ki tudja hányadszorra, megszűnt a demokrácia Magyarországon, az európai értékek pedig teljesen megsemmisültek. A náluk sokkalta mérvadóbb nemzetközi jogászok, és Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ igazgatója ezzel szemben erősen kritizálta magát a Sargentini-jelentést, és ennek az elfogadását megelőző eljárást. A magát előszeretettel legerősebb ellenzéki pártnak nevező Jobbik hivatalos közlemény formájában nem foglalt állást a Magyarországot érintő legaktuálisabb kérdésben. Más formában viszont igen.

A Jobbik elnöke megfelelési kényszerében a baloldalhoz igazodik

Ugyanis Sneider Tamás, a párt elnöke közösségi oldalán kommentálta a tegnapi brüsszeli történéseket. A szkinhed-múltú, mostanában látványosan sokszor mentét viselő politikus úgy állt ki a Sargentini-jelentés mellett, hogy arra még Gyurcsány Ferenc, bukott kormányfő is elégedetten csettinthet.„Orbán Viktoréknak sikerült olyan szint alá süllyeszteni az ő büszke "kereszténydemokráciáját", amit már az Unió sem hagy szó nélkül. A jelentés szerint Magyarországon veszélyben a jogállamiság és sérülnek a demokratikus alapértékek."– írja kezdésként a politikus, akinek fia a demokratikus alapértékek erőteljes ellenségeként a történelemkönyvekbe vonuló Adolf Hitler kedvenc mondatát tetováltatta a mellkasára.

Sneider ennek kapcsán kifogásolja, hogy pártját tavaly decemberben megbüntette az Állami Számvevőszék, ami szerinte alátámasztja a Sargentini-jelentésben foglaltakat. Arról egy szót sem ejt, hogy a bírság egy részét tiltott pártfinanszírozás miatt szabták ki, az ennek okán az állampolgároktól, szimpatizánsaiktól gyűjtött pénzt pedig teljesen másra költötték el.

A demokráciát valóban nagyítóval kell keresni – állapította meg Sneider a pártját ért „sérelem" kapcsán, Brüsszel mellé állva a kérdésben, csak azért, mert számon merik kérni rajtuk a törvények betartását.

A napokban összegyűjtöttük, milyen apróbb jelei voltak az áprilisi választás óta a Jobbik balra tolódásának, erre most maga a pártelnök mutatott fel egy gigantikus jelet. A helyzet tehát a következő: a Magyarországot érintő kérdésekben az egykori radikális párt kommunikációja semmiben sem tér el a balliberális pártokétól, szellemi holdudvartól. Ezt most Sneider Tamás tökéletesen megmutatta.