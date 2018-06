Még tovább szakadnak: folytatódik a Jobbik vesszőfutása

A Toroczkai László-féle Mi Hazánk Mozgalom szombati zászlóbontása után sem hagyott alább a kilépési hullám a válságban lévő pártban. Újabb, és újabb távozók, sorra szűnnek meg továbbra is az alapszervezetek: megyei, és helyi képviselők többéve gyűlő indulataikat most szabadjára engedték, és otthagyták a balratolódó pártot. A tegnapi nappal a Jobbik nyolc fős pest megyei frakciójából már hárman kiléptek, ami azzal járhat, hogy a csalódott radikálisok akár új csoportot is alapíthatnak a testületben. Totális csőd.

Hosszú előtörténet után múlt szombaton hivatalosan is bekövetkezett a Jobbikban a pártszakadás, hiszen Toroczkai László vezetésével Ásotthalmon zászlót bontottak a csalódott radikálisok. Az eddig is tudható volt, hogy az egykori radikális párt esetében nincs olyan, hogy lehetetlen, erre most sem cáfoltak rá. Ugyanis a Jobbik hivatalos fogalomtára a napokban kibővült egy ezidáig a közvélemény számára ismeretlen fogalommal: a pártszakadás utáni párt tovább szakadással. Már az elmúlt hetekben is megszámlálhatatlan kilépőhagyta ott a pártot, alapszervezetek tömkelege oszlatta fel magát. Vona Gábor a háttérből figyeli a történéseket: a Mi Hazánk Mozgalom hétvégi megalakulásával közel sem lett vége a folyamatnak, itt vannak a legújabb távozók!

Középvezetők sora hagyta ott a balra tolódó Jobbikot

Marton Gábor maglódi jobbikos képviselő közleményében azt írta, kilépett a pártból, és függetlenként folytatja a testületben. A politikus magával vitte a helyi alapszervezetet is, hiszen a kilencfős tagságból nyolcan kiléptek, így a Jobbik alapszervezete megszűnt a pest megyei településen. Hasonlóan döntött a kazincbarcikai csoport is. Fiszter Zsuzsanna, a Jobbik helyi elnöke közösségi oldalán tette közzé kilépési nyilatkozatát, amelyben úgy fogalmazott,

Borsod újabb vára állt a Mi Hazánk oldalára: Kazincbarcika marad a tiszta és járható úton.

Hozzátette, a kazincbarcikai alapszervezet feloszlott, ugyanis a tagok nagyrésze benyújtotta a kilépési nyilatkozatát a pártvezetésnek. A politikus kifogásolta, hogy

Vona Gáborék hatalmuk megtartása érdekében megfélemlítéssel és fenyegetéssel próbálták az eredményt befolyásolni a tisztújító kongresszuson, és azt megelőzően.

a párt számára kezdetben a haza és nemzet felemelkedése volt a cél, mára azonban egyes politikusok iránt érzett gyűlölet a mozgatórugó, továbbá az önérdek és saját haszon szerzése.

Sok, más ex-jobbikoshoz hasonlóan a kazincbarcikaiak is levonták a tanulságot:

Köszönjük, de ebből mi nem kérünk, hogy a véleményünket ne mondhassuk el szankciók kilátásba helyezése nélkül.Kilépési nyilatkozat végén Fiszter kiemelte, a Toroczkai László által életre hívott Mi Hazánk Mozgalomban folytatják.

Az emődi alapszervezet, és annak vezetője is megelégelte a Jobbik balra tolódását, kiléptek a pártból, és a Mi Hazánkban folytatják. Bukszár Szilvia, a borsodi településen alakult csoport ex-jobbikos vezetője a következőket írta közleményében:

A párt széthúzása és az emberek egymás iránti tiszteletlensége, felháborító. Én ezt tovább már nem tudom képviselni. A mai napon lemondok az elnökségről, és tagtársaimmal együtt kilépünk a pártból. Ezennel az Emődi szervezet megszűnik, és a továbbiakban Toroczkai László által létrehozott közösséget támogatjuk.

A Pest megyei közgyűlés jobbikos frakcióvezetője is megelégelte a Vona Gáborhoz köthető néppárti politikát. Csanádi Gábor Ferenc egy régen halogatott döntésről írt Facebook-oldalán, kiemelve, hogy mostani lépését „kétévnyi keserű gyötrődés és halvány remény töltötte el." Hat héttel az elnökválasztást követően esett le igazán neki a tantusz:

6 héttel a Jobbik Országos Tisztújítása után világossá vált számomra is, hogy ezekre (a párt megújulása, megtisztulása) már nincs semmi remény a Jobbik ma már sem Nemzeti sem Keresztény párt, márpedig az én értékrendem 9 év alatt mit sem változott.

Pest megyei frakciótársa, egyben gödi önkormányzati képviselő, Sipos Richárd is a távozás mezejére lépett. Döntését azzal indokolta Facebook-oldalán közzétett írásában, hogy

a pártvezetés által az utóbbi időszakban meghozott döntések sora olyan mély sebeket okozott számára, melyeket az idő múlása sem tud begyógyítani soha.

Közéleti szerepvállalását nem szándékozik feladni, így minden bizonnyal függetlenként folytatja mind Gödön, mind a Pest Megyei Közgyűlésben. Rejtélyesen egy Dúró Dórával közös képpel köszönt el a Jobbiktól, ami arra utal, hogy csatlakozni fog Toroczkai Lászlóékhoz, ha még nem tette meg.

Ez pedig azt jelenti, hogy Csanádival és Sipossal együtt a Jobbik nyolc fős pest megyei frakciójából hárman már ki is léptek, ami azzal járhat, hogy a Toroczkai-féle csalódott új csoportot hozhatnak létre a testületben. Kétségkívül nagy pofon ez a Jobbiknak.

A napokban Laczkó Zsolt csongrádi önkormányzati képviselő közleményben jelentette be, hogy megszűnt a településen a jobbikos alapszervezet.

Továbbra sem közösködünk a helyben és országosan is összeboruló jobb- és baloldali megélhetési politikusokkal, és ezután is messzire elkerüljük a magukat függetlennek beállító társaikat. Maradunk azok, akik voltunk: nemzetben gondolkodó magyar radikálisok! – írta a radikális politikus

Sajtóértesülések szerint dr. Nagy Gergely 15 év után hagyta ott a Jobbikot. A politikus függetlenként folytatja a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlésben és Gönyű önkormányzatában is. Akárcsak sok ex-jobbikos társa, Nagy is jelentkezett a Mi Hazánk Mozgalomba.

A Jobbik vezetése nem kíván tudomást venni a történtekről

A történtek fényében érdemes egy pillanatra felidézni, miként állnak a párt vezető arcai a Jobbik történetének legsúlyosabb válságához. Az elmúlt hetekben a következőket nyilatkozták: