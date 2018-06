Hat évet kapott az emberrabló vállalkozó

Fegyveresen, társtettesként elkövetett emberrablás miatt ítélték el azt a szolnoki vállalkozót, aki korábbi társát elrabolta, életveszélyesen megfenyegette, és egy valódinak látszó pisztollyal zsarolta meg.

A vádlott az 1990-es évek végén Jász-Nagykun-Szolnok megyében vett két házat, amelyekben idősek otthonát üzemeltetett. 2000 körül megismerkedett az egyik sértettel, akinek pénzügyi tanácsadó cége volt.

Jóban lettek, és a sértett be akart fektetni az idősek otthonába. Javasolta a vádlottnak a két intézmény fejlesztését. Megegyeztek és közös tulajdonban lévő vállalkozásokban intézték az idősotthonok ügyeit, egészen 2011-ig, amikor a gazdasági társaságok ellen csődlejárás indult.

A két férfi között elszámolási vita kezdődött.

A vádlott szerint a sértett 80 millió forinttal tartozott neki, de ezt a sértett nem ismerte el.

Az év végére kiderült, hogy nemcsak a cégeket kell felszámolni, de a vádlott ügyvezetői jogköre is megszűnik. Ezért a vádlott a sértettet okolta. Telefonon és személyesen is megfenyegette, többször is. Követelte a 80 millió forintot, és azt mondta neki, hogy feljelenti őt a rendőrségen, megöli magát, de előtte még „kicsinálja" a sértettet.

2012. január 2-án a sértett Szolnokra utazott. Az idősek otthonába tartott, hogy papírokat vegyen át a vádlottól, aki azt tervezte, hogy megszerzi a 80 milliót a sértettől, akár erőszakosan is. Amikor megérkezett, a vádlott elküldte az otthon dolgozóit és négy férfit hívott az irodájába. Először beszélgetni kezdtek, majd a négy, erős testalkatú férfi körbeállta a sértettet, elvették a mobiltelefonját, az autója kulcsát és követelték tőle a pénzt. A sértett elmondta, hogy nem tartozik semmivel és nem ő tette tönkre a cégét. Közben a négy férfi többször megütötte ököllel a sértettet, míg a vádlott azt mondta, hogy addig nem engedik el,

míg át nem utalja a 80 millió forintot.

A sértett közölte, hogy nincs ennyi pénz a bankszámláján, majd az egyik ismeretlen férfi felszólította, hogy írjon a 80 milliós tartozásról elismerő nyilatkozatot.

A sértett félelmében megírta a nyilatkozatot, és azt is, hogy január 6-ig kiegyenlíti a tartozását. Mivel a vádlott ezek után sem bízott meg a sértettben, átvett egy valódinak látszó riasztópisztolyt az egyik ismeretlen férfitól, és azt mondta a sértettnek, hogy ha elmennek a társai, egyszerűen lelövi, majd magával is végez.

Az ismeretlen férfiak viszont azt javasolták, hogy

a sértettet kötözzék meg, tegyék a kocsijukba, amivel hajtsanak egy fának, aztán gyújtsák fel az autót, hogy balesetnek tűnjön.

A vádlott ebbe beleegyezett és a sértett kezét megkötözték egy telefonzsinórral. A sértett azt mondta, ha hagyják mozogni, akkor még aznap 2-3 millió szerez nekik, majd hozzátette, ha elengedik és tud intézkedni, egy solti barátjától 8-10 millió forintot is kölcsön tud kérni, amit azonnal átutal a vádlott számlájára.

Ebbe a vádlott belegyezett. A négy ismeretlent kiengedte az épületből, és a sértett autójával elindultak Soltra. Utazás közben végig a vádlottnál volt a fegyver, egy riasztópisztoly, amit a sértett valódinak hitt. Soltra érve a sértett bement a barátjához, amíg a vádlott a kocsiban várakozott. A sértett ekkor elmondta, mi történt vele, és kérte, hogy a felesége folyószámlájára, amit megadott az ismerősének, utaljon át 10 millió forintot.Ezt a barátja meg is tette. Közben a sértett felhívta a cége biztonsági főnökét, arra kérve őt, hogy intézkedjen, mert féltette a családját és saját életét is. A biztonsági főnök intézkedett is, de mire a vádlott (aki elmondta fogvatartójának, hogy 10 milliót átutaltak a számlájára) és a sértett visszaért Szolnokra, már rendőrök várták őket.

A vádlottat elfogták, a gumilövedékes riasztópisztolyt pedig lefoglalták.

A Szolnoki Törvényszék 2017. február 28-án 6 év 6 hónap börtönbüntetésre és 7 év közügyektől eltiltásra ítélte a vádlottat. Az ügyvéd akkor súlyosításért fellebbezett, az ügyvéd pedig a vádlott felmentést kérte. Így került az ügy a Szegedi Ítélőtáblára, amely most jogerősen hat év 6 hónap börtöre ítélte a szolnoki vállalkozót.