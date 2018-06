Fogházba kerülhet Fésűs Nelly

Gyanúsítottként hallgatta ki a rendőrség Fésűs Nellyt egy súlyos baleset ügyében.

A színésznő kihallgatásáról a Blikk szerzett tudomást.

Fésűs Nelly tavaly novemberben szenvedett autóbalesetet az M0-s autópályán, amelyet a rendőrség szerint ő okozhatott. A balesetben ketten sérültek meg, egyiküket a tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk a roncsból. Ha valóban ő a felelős, akkor a lapnak nyilatkozó Kamarás Péter ügyvéd szerint akár három év fogházbüntetést is kaphat.

„Alapesetben egy olyan balesetben, ahol súlyos sérülés is történt, akár egy évig terjedő szabadságvesztéssel is sújtható a bűnös. Amennyiben maradandó fogyatékosságot okozott másnak, akkor három év is lehet a büntetési tétel” – részletezte. Hozzátette ugyanakkor, ha a színésznő büntetlen előéletű, akkor jó eséllyel felfüggesztett fogházbüntetést kap majd, valamint

pár évre bevonják a jogosítványát.

Fésűs Nelly ügye akár két évig is elhúzódhat.