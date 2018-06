Öt éven át csak a gyilkos tudta, hogy megölt egy középkorú férfit

Egy 2012-ben történt, de 2017-ig a rendőrség előtt is ismeretlen gyilkossági ügyben nyomoztak a csongrádi rendőrök. Az áldozat egy 52 éves férfi, akinek eltűnését senki sem jelentette be. Gyilkosa azóta egy másik bűncselekmény miatt került börötnbe. Most emiatt a gyilkosság miatt is felelnie kell a 28 éves férfinak.