Jöttünk, láttunk, maradunk!

A Kärcher egy világszerte tevékenykedő, winnendeni családi vállalkozás, amely a tisztítási technika területén világpiac-vezető. Az 1935-ben alapított cég magas- és ultra magasnyomású mosókkal, porszívókkal és gőztisztítókkal, házi és kerti szivattyúkkal, seprő- és súrológépekkel, gépjárműmosó berendezésekkel, tisztítószerekkel, szárazjeges tisztítókkal, ivó- és használtvíz-feldolgozó berendezésekkel, vízadagolókkal és egy telematika által vezérelt flottamenedzsmenttel innovatív megoldásokat nyújt a problémákra. Ez egymásra hangolt termékeket és tartozékokat, valamint tanácsadást és szervizt foglal magába. A cég 25 éves magyarországi tevékenységének évfordulójából hazánkba látogató Hartmut Jenner elnök-vezérigazgatóval beszélgettünk.

A Kärcher a tisztítási technológia világpiaci vezetője az értékesítésben. Miként működhet a cég ennyi év távlatából is családi vállalkozásként?

A családi vállalkozás előnye, hogy stabil részvényesi körünk van, így rendelkezésre áll egy állandó tőke, amit be tudunk fektetni a fejlesztésekbe. Mi nem a gyors profitra koncentrálunk, hanem tízéves periódusokban gondolkozunk, hosszú távú befektetésekben, és ez nagyban hozzájárul a sikereinkhez. A jövőben is szeretnénk családi alapon működő vállalkozás maradni itt Magyarországon is.

Hogyan határozná meg, mi a Kärcher sikerének a titka?



Az első és legfontosabb összetevő az innováció, azt gondolom. A tisztítás területén még nagyon kevéssé innovatív a piac: sok munkát még kézzel, és nem termékekkel végzünk, úgyhogy nagyon sok újításra van még lehetőség.A második pont a világszintű jelenlétünk, 117 cégünk van 68 országban. Az egész csoporton belüli eladási részesedés Németországban 15%.

A harmadik összetevője a sikerünknek, hogy 30 évvel ezelőtt úgy indultunk, hogy multicsatornás eladást alkalmaztunk, azaz nem egy csatornán árusítottunk. Az volt a mottónk, hogy a vásárló dönthesse el, hogy hol szeretne vásárolni. Végül, az utolsó alkotóelem, hogy egy márka vagyunk, egy brand, egy vállalati kultúra, ami alapvetően egy családi vállalkozásból nőtte ki magát. Egy ily módon működő cég mindig stabil, mindig hosszú távon gondolkodik. Nem negyedéves kimutatásokat szeretnénk látni, hanem hosszú távon akarunk eredményeket elérni. Büszke vagyok rá, hogy remek alkalmazottaink vannak, kiemelkedő értékrendszerrel, és azt gondolom, hogy ez a cég sikerének az alapja.





Ez a titka az állandó megújulásnak, az örök aktualitásnak?

Igen, pontosan így van. Mert minden régiónak megvannak a maga speciális vonásai – főként szocializációs szempontból –, és ez a tisztítás területén nagyon fontos. Arra gondolok például, hogy rengeteget számít, hogy az emberek miként tanultak meg takarítani otthon, milyen a hőmérséklet az adott országban.

25 év alatt bizonyosan kialakult Önökben egy álláspont. Hogyan jellemezné a Kärcher magyarországi tevékenységét?



Magyarországon kiskereskedelemben vagyunk nagyon erősek. A tavalyi évünk kiemelkedő volt Kelet-Európában, csak Oroszországban nem, de a régió többi része nagyon jól teljesített, így úgy érezzük, itt is itthon vagyunk. A legfontosabb ügyfeleink általában önkormányzatok, általuk Magyarországon főként az építkezés területén vagyunk jelen. Ez a legnagyobb célcsoportunk. Az állami megrendelések nemcsak a tisztító berendezésekre, hanem fúziós tisztító berendezésekre is kiterjednek. Nem csupán a padlók, hanem egyéb felületek tisztításával is foglalkoznak, úgyhogy a multifunkcionális gépek képezik a legnagyobb piacot. 4.360.000.000 forint volt a Kärcher tavalyi, magyarországi bevétele, de az idei már biztosan 5 milliárd fölött lesz.

A márka elterjedtnek mondható Magyarországon, de az mindig figyelembe kell venni, hogy ez egyfajta ígéret is, amiért az vásárlók elvárnak valamit. A legnagyobb kihívás ennek a megvalósítása, hiszen nemcsak a terméknek, hanem a termékkel járó vásárolói szolgáltatatás is jó kell hogy legyen (pl. alkatrészcsere), ezért ugyanakkora hangsúlyt fektetünk erre a területre is.Sajnos ritkán jutok el Magyarországra, 5 éve voltam utoljára. A Terror Háza az egyik legjobb múzeum, ahol valaha jártam. Nagyon pozitív változást tapasztalok, azonban az ország egyelőre a fejlődő és a fejlett piacok között helyezkedik el, de inkább utóbbihoz van közelebb. Nincs kétségem afelől, hogy az ország jó irányban halad.

Milyen üzleti terveik vannak a jövőre nézve?



A jövőben egy új üzleti modellt szeretnénk alkalmazni, amely azon alapul, hogy tulajdonképpen bérbe adjuk a terméket vagy szolgáltatást. Ez egy olyan terület, amit a jövőben szeretnénk erősíteni, a következő lépés pedig az lesz, hogy megtisztított négyzetméterek alapján számlázunk. Bizonyos országokban, például Angliában már működik hasonló modell, és más cégek is alkalmazzák már az ilyen jellegű szolgáltatásokat egyéb területeken is.

Van egy új cégünk, amit tavaly alapítottunk, ez csak digitálisan működik, és kizárólag applikációkkal, konnektivitással foglalkozik. Ez azért fontos, mert ebben látom kiteljesedni az új üzleti modellünket, az igény alapú tisztítás lehet a jövő. A legjobb példa erre a repülőtéri csomagfelvétel közelében elhelyezett mellékhelyiségek. Mindannyian ismerjük az ajtóra tűzött cetlit, amelyen követhető, hogy melyik órában, ki takarított fel. Minden egyes órában. Akkor is, ha három órán keresztül nem érkezik repülőgép. Olyan platformot fogunk létrehozni októberben, ahol az ügyfél láthatja vagy feltöltheti a saját igényeit, hogy mikor van szükség a takarításra, ezáltal nő a hatékonyság, csökken a fölösleges munkavégzés.



Technológiai szempontból az elem lesz a jövő, az biztos. Ezek a termékek mindig is szerepeltek a portfóliónkban, hiszen belső használatra csak elektromos eszközöket javallott használni. 2025-ben nem lesz már olyan mobil tisztító berendezés egy háztartásban, ami kábellel működik. Robbanómotorral működő háztartási eszközök, mint például a fűnyíró, szerintem nagyon hamar ki fognak vonulni a piacról. Az elektromos motorok hatékonyabbak, könnyebbek, nem melegszenek fel, s halkabbak is. 27 Kärcher-termékem van otthon, stabil felhasználó vagyok, nekem elhihetik.

Hogyan ünneplik a cég 25 éves magyarországi fennállását?

Az hogy 25 éve vagyunk ebben az országban, az igazán nagyszerű, főleg az után, hogy voltak problémák a 80-as években, de örülünk neki, hogy ilyen régóta tudunk együttműködni. Nagy ünnepség lesz ma este mind a 150 magyar dolgozónkkal.

Mit üzen a magyaroknak?