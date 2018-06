A Magyarország Kedvenc Tanára 2018 elnevezésű verseny a PontVelem szervezésében, valamint az EMOS támogatásával valósult meg, és amellett, hogy kiemelkedő érdeklődéssel zárult, számos pedagógus munkáját ismerte el. A versenyt 1884 szavazattal Mansáné M. Mária, a Csorvási Gulyás Mihály Általános és Alapfokú Művészeti Iskola tanára nyerte.

Június 16-án zárult a verseny, mit érzett, amikor megtudta, hogy Ön nyert?

Engem a lányom nevezett be, így engem is meglepett, hogy a versenyzők között vagyok. Csorváson nagyon szorgos csapat van, akik segítik egymást a hasonló versenyekben. A verseny főszervezője hívott fel személyesen, tőle tudtam meg hogy nyertem, nagyon boldog voltam.

Mit jelent Ön számára a győzelem?

Felemelő érzés, nem is tudok szavakat találni erre. Pedagógusként nagyon megtisztelő, hogy engem választottak. Fizika-technika szakos tanár vagyok, informatikus-könyvtáros. Csorváson kezdtem tanítani, és immár huszonötödik éve vagyok első a munkahelyemen. Jelenleg hatodikos osztályfőnök vagyok.

Számomra a győzelem egy visszajelzés arra: amit csinálunk, jól csináljuk. Fenomenális élmény volt.

Közel 2000 szavazattal nyerte meg a versenyt. Hogy látja, kik voltak a szavazók?

Ahogy néztem, gyerekek, támogatók, szülők és kollegák is szavaztak, az ő szorgos szervezésüknek köszönhetem a győzelmet.

Ezek szerint nagyon összetartó a csorvási iskolát körülvevő közeg.

Nem is csupán az iskolánk köre, hanem működik nálunk egy „Játsszunk együtt Csorvásért" elnevezésű csoport. Az admin-hölgy nagyon ügyesen tudja ezeket a versenyeket koordinálni, így egy elég összetartó csapatunk van, akik az arra érdemes jelöltet támogatják.

Hogyan határozná meg, ki a jó pedagógus?

A jó pedagógus szereti a gyerekeket, a szakmájában magas színvonalon van, megérti a diákokat. Én személy szerint minden lehetőséget megadok a javításra, ezért a gyerekek nagyon hálásak, hiszen a fizika egy nehéz tantárgy. Bárki, bármikor javíthat – nyilván témazárót nem. Osztályfőnökként meghallgatom őket, programokon veszünk részt, valamint az órák hangulata is olyanok, hogy szeretik a gyerekek.

Hogy látja, milyenek a mai diákok?

A mai diákok már a Z generációhoz tartoznak, és az informatikában nagyon jártasak így nagyon tájékozottak. Ezeket a lehetőségeket ki kell tudni használni, azokat az utakat is be kell vonni a tanításba, ahol ők információt tudnak szerezni. A két lányom is ehhez a generációhoz tartozik, tehát anyaként is közel állok az említett generációhoz. Nagyon érdeklődőek, de kell egy bizonyos rendszer, kell egy feladatokkal szemben bevezetett hozzáállás, hogy ha tetszik, ha nem, bizonyos dolgokat meg kell csinálni.

A Csorvási Gulyás Mihály Általános és Alapfokú Művészeti Iskola tagja a PontVelem Okos Program iskolahálózatának. Milyen mértékig vesznek részt a kezdeményezésekben?

Nagyon hasznosnak tartom magát a programot, a gyerekek nagyon szorgosan gyűjtik például az elemeket, ezáltal a pontokat is, amelyeket különböző tárgyakra cserélhetnek be. Inkább az alsós gyerekek körében jellemző az aktivitás, de a felsős diákok közül is sokan csatlakoznak a programhoz. A mi iskolánk a többi programot kevéssé használja még, de a GyűjtsVelem programban az elektronikai hulladékcikkek gyűjtésében jeleskedünk. Ismerjük a BankVelem pénzügyi oktató és a Segíts Velem karitatív programot, talán jövőre ezekben is aktívabbak leszünk.

Mit tanácsol a jövő Kedvenc Tanárainak, és az őket támogatóknak?



Diákoknak és szülőknek egyaránt javaslom a nevezést, mert minden kiváló pedagógusnak meg kéne érezni ezt az elismerést. Mindenkit biztatok, nevezze kedvenc tanárát, és szervezze meg a támogatást, mert a jelölés önmagában jó érzés, elsőnek lenni pedig megtisztelő és fenomenális egyben.



További információkat, és a helyezettek névsorát itt találja.