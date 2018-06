Az ÁTE rektora szerint a tudományos műhelynek az egyetemen van a helye

Jóllehet minden észérv amellett szól, hogy az ország egyetlen állatorvosi kutatóintézete az ország ugyancsak egyetlen állatorvosi egyetemét erősítse, az ma mégis az agrártudományi kutatóintézet részeként működik a Magyar Tudományos Akadémián belül. Az Állatorvostudományi Egyetem rektora szerint az ő példájuk egyértelműen azt mutatja, hogy - legalábbis a kisebb - akadémiai kutatóintézetek státusát érdemes újragondolni - olvasható a csütörtöki Magyar Időkben.

Az 1787-ben alapított Állatorvostudományi Egyetem (ÁTE) az egyetlen állatorvosdoktor-képző műhely Magyarországon. Amíg azonban az egyetem 2016-ban kiválhatott a Szent István Egyetemből, addig az MTA Állatorvos-tudományi Intézet (ÁOTI) 2012 óta a martonvásári székhelyű Agrártudományi Kutatóközpont része a Mezőgazdasági, a Növényvédelmi, valamint a Talajtani és Agrokémiai Intézettel együtt.

Sótonyi Péter rektor szerint a logika azt diktálja, hogy a kutatóintézet a jövőben az egyetem égisze alatt folytassa tevékenységét. Annak ellenére, hogy a két intézmény ezer szállal kötődik egymáshoz, jelenleg más-más fenntartó alatt, külön finanszírozással működnek, ami nemcsak a viszonylag szűkös anyagi források, hanem a humán erőforrás pazarlását is jelenti. A kutatóközpontban jelenleg összesen hatvanan dolgoznak, ez körülbelül egy egyetemi tanszék létszámának felel meg - mutatott rá. Az ÁTE és az ÁOTI összevonásával azonban a rektor szerint létre tudna jönni egy olyan stabil tudományos bázis, amely megteremtheti a lehetőségét egy szélesebb szakmai kutatási háttéren nyugvó oktatásnak, kutatásnak is. Javulhat a versenyképesség az alap- és az alkalmazott kutatások területén egyaránt, eredményesebben támogathatók a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal alkalmazott kutatási eredményei. Nem beszélve arról, hogy olyan uniós programokra, nemzetközi forrásokra pályázhatnának a kutatóintézet dolgozói, amelyek számukra jelenleg nem elérhetők.

Az MTA Állatorvos-tudományi Bizottságának elnöke is amellett érvelt, hogy az állatorvos-tudomány területén a kutatóintézetnek egészen bizonyosan az egyetem mellett van a helye. Gálfi Péter professzor, aki évtizedeken át maga is kutatóként dolgozott, úgy vélte, a változtatásnak csak pozitív hozadéka lehet. Egyebek mellett azt hangsúlyozta: a kutatóknak is szükségük van arra, hogy ne csak egy szűk szakmai kör számára a tudományos közleményeken keresztül, hanem közvetlenül a jövő nemzedékei számára közvetítsék a legújabb ismereteket.