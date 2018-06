Így gyilkolhatták meg az eltűnt villanyszerelőt

A három évvel ezelőtt eltűnt villanyszerelő, Orlik Vilmos fia a Borsnak beszélt arról, szerinte hogyan ölhették meg az apját.

Orlik Vilmos 2015 nyarán tűnt el, miután Győrben találkozott ugyanazzal a vállalkozóval, akivel a három hónapja eltűnt Mácsik Zoltán is. É. Imre mindkét villanyszerelőnek milliókkal tartozott, ezért most nyereségvágyból elkövetett gyilkossággal gyanúsítják

A férfi előzetes letartóztatásban van.

Orlik Vilmos fia azt mondta a Borsnak, hogy az apját valószínűleg É. Imre ölte meg, arról is beszélt, hogy mi történhetett szerinte.

Amikor beszéltem Imrével, mindig más történettel állt elő. Eleinte azt is tagadta, hogy találkoztak. Az ikrényi tanyáján is jártam, ahol a szomszédok elmondták, hogy apám eltűnésének a napján Imre hatalmas tüzet rakott, büdöset éreztek, mintha dögöt égetett volna. A pislákoló tüzet és füstöt két napra rá még én is láttam – mondta a lapnak a férfi.

É. Imre és Orlik Vilmos 28 éve ismerték egymást. A vállalkozó egymillió forinttal tartozott a villanyszerelőnek, és egy kétmilliós munkagépet sem adott vissza, amit Orlik Vilmos bérelt neki. A villanyszerelő fia csak hazugsággal tudta elérni, hogy a rendőrök keresni kezdjék az apja autóját.

Azt mondtam, hogy ellopták, így az eltűnés után két héttel elkezdték körözni a kocsit. Ugyanakkor engem rabosítottak a rendőrség félrevezetéséért. Később elindult a nyomozás, volt nálunk házkutatás, megfigyeltek és hazugságvizsgálóra is kötöttek - mondta a férfi.

A sötétkék Toyota azóta sincs meg, de kiderült, hogy Orlik Vilmos eltűnése után még még jártak vele Ausztria és Mosonmagyaróvár környékén.