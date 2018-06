Csőd, adósság és eljárások garmada maradt a jobbikos polgármester után

Érpatak vélhetően még sokáig fogja nyögni, a korábbi, zavart viselkedésével az országos médiába is bekerült jobbikos polgármester örökségét, erről számolt be az Átlátszó. Orosz Mihály Zoltán, Vona Gábor kedvenc polgármestere azzal vált országosan ismertté, hogy bizarr „rendezvény" keretében nyilvános akasztást tartott települése főterén Benjamin Netanjahu-, és egy Simon Peresz arcú bábuknak. De ő volt aki az egyik Budapesti Pride-on vegzálta a felvonulókat. De korábban az érdekeltségébe tartozó Szeretetszolgálat gyanús földszerzéseiről is cikkezett a sajtó. Most kiderült, hogy március 25-i bukása után milyen csődtömeget hagyott maga után a településvezető. Miközben az önkormányzat már a közüzemi számlákat sem tudta fizetni 2017-ben és kikapcsolták a gázt, addig a polgármester a Jordán folyó vizéből rendelt, meg Angliából bőrkötéses enciklopédiát a saját fényképével. Az évekig le nem adott zárszámadás miatt elestek a normatív támogatástól is, és valószínűleg ez csak a jéghegy csúcsa és más „meglepetések" is várhatóak.

Érpatakon, a március 25-i időközi választáson nagyarányú győzelmet aratott Nagy Imre Attiláné független jelölt, és ezzel véget ért, a magát a környék teljhatalmú földesurának vizionáló városvezető 13 éves rémuralma.

Orosz Mihály Zoltán, vona gábor kedvenc polgármestere és az általa kidolgozott úgy nevezetett érpataki modell lényege ugyanis az volt, hogy a faluja lakosságát „építőkre" és „rombolókra" osztotta, és ő mint főkegyúr eszerint jutalmazta, vagy büntette a település lakosait. Bár Orosz független polgármester volt, korábban erős szövetségben állt a Vona Gábor által vezetett Jobbikkal, Vona a fenti érpataki modellt többször is méltatta, és követendő példának hozta fel más települések számára is.

No, de hogy milyen aljasságok, vagy feltételezett bűncselekmények húzódtak az érpataki modell hangzatos jelszavai mögött, az csak most, az új városvezetés felállásával derült ki.

24 millió forint tartozása van a községnek

Az Átlátszó helyszíni beszámolójából ugyanis kiderült, hogy 24 millió forint kifizetetlen tartozása van az önkormányzatnak. Ezek között olyan, nyilvánvalóan nélkülözhetetlen tételek is szerepelnek, mint például tömjén, pálinka, a Jordán folyó vize, Angliából rendelt bőrkötéses enciklopédia a polgármester fényképével. Ezeket még Orosz rendelte meg, azonban fizetni értük elfelejtett.

Elmaradt zárszámadások, kifizetetlen közüzemi számlák

De mint kiderült a településnek sem 2015-ben, sem 2016-ban nem volt elfogadott zárszámadása, ezért két évig elesett a normatív támogatástól Érpatak. Miután a hiányzó rendeleteket a kormányhivatal pótolta, Érpatak megkapta a 24 milliós normatív támogatást, azonban ebből rögtön le is foglalt 5,4 millió forintot a Magyar Államkincstár, mivel Oroszék nem fizették a járulékokat sem.

De nem csak ezt nem fizette az önkormányzat, hanem 2017-ben már a közüzemi számlák rendezésére sem volt pénz, így kikapcsolták a gázszolgáltatást.

További 60 millió forintot bukhat az önkormányzat Orosz miatt

Az érpataki „kedves vezető" nem a konfliktuskerüléséről híres, ezt az is bizonyítja, ahogy arról az új polgármester is beszámolt, a jobbikos polgármesternek köszönhetően szinte valamennyi környező településsel perben áll a község, és a korábban Érpatakot képviselő ügyvéd is visszalépett már a falu képviseletétől. Így könnyen megeshet, hogy Érpataknak további 60 millió forintot kell fizetni, ha elbukják ezeket a pereket.

Benefícium projekt is befuccsolt

Orosz egyik legsötétebb ügye volt a Benefícium Szeretetszolgálat ügye, amelyről korábban az Origo is beszámolt. Az Oroszhoz köthető Szeretetszolgálat 50 ingatlant szerzett meg kifogásolható módon a településen, amelyeket aztán közpénzből rendbe tettetett, ami becslések szerint 50 millió forintot is kitett. A telkeket aztán közmunkaprogram keretében hasznosították, de ebből mindössze párszázezer forintos bevétele származott az önkormányzatnak. 2016-ban aztán a közmunkaprogram is megszűnt a településen. Ezután már mezőgazdasági munka sem folyt a telkeken, de Orosz mégsem bontott szerződést az egyébként az élettársa által képviselt Szeretetszolgálattal. Orosz a bontási munkákat egyébként a száz százalékban önkormányzati tulajdonban lévő cégére Érpatakért Nkft-re bízta, akinek 15 milliós kölcsönt is adott Érpatak község.

Mivel a cég azóta csődeljárás alá került, így nincs rá esély, hogy ezt a pénzt visszaszerezze az önkormányzat. Ráadásul a közutak rendben tartásához szükséges gépek is a cég tulajdonában vannak, amelyekhez viszont a felszámolási eljárás miatt nem férnek hozzá.

Így a nyilvános akasztásokat rendező településvezető után csak az adósság, csőd- és büntetőeljárások garmada maradt, amelyekből nem lesz egyszerű kihámozni Érpatakot az új városvezetésnek.