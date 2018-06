Úgy tűnik, újabb súlyos jogi következménnyel kell szembenéznie a Jobbiknak a Simicska plakátcégeivel kötött csalárd szerződések, értsd a párt eddigi legsúlyosabb korrupciós botránya miatt. A Figyelő arról számol be, hogy várható, hogy az adóhatóság is vizsgálódni fog a sokszorosan meghasonlott párt háza táján adóhiány miatt. Ez amiatt állhatott elő, mivel vélhetően nem valós értéken szerepelnek a Jobbiknál a plakátcégekkel kötött szerződések, a kiállított számlák. A jog ugyanis a vállalkozóknál ismeri és bünteti is a nem valós piaci áron történő számlázást, amely immár – a tiltott támogatás fogalma alapján – a politikai szervezetekre is érvényes. Így a NAV-vizsgálat is tetézheti a bajt a Jobbiknál, amellett, hogy tiltott párfinanszírozás miatti 662 milliós büntetést kapott az ÁSZ-tól, és a párt most éli át eddigi legnagyobb politikai válságát is.