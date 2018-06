A terrorizmus elleni harcban komolyan veszik a magyar álláspontot - mondta Bakondi György, Orbán Viktor miniszterelnök belbiztonsági tanácsadója az MTI-nek csütörtökön New Yorkban adott interjújában.

Bakondi György az ENSZ csütörtökön kezdődött kétnapos terrorizmusellenes konferenciáján vesz részt. A tanácskozás a különböző országok terrorellenes intézményei és hivatalai vezetőinek részvételével, néhány résztvevő állam kérésére részben zárt ajtók mögött zajlik.

Mint mondta, a tanácskozáson a világszervezet áttekinti a terrorizmus elleni együttműködés eddigi tapasztalatait. "Igaz, most már inkább a jövőről folyik az eszmecsere, azokról az újszerű kihívásokról, amelyek újszerű megoldásokat követelnek" - mondta Bakondi György, aki hangsúlyozta azt is, hogy a terrorizmus megváltozott, szerte a világban fenyeget, és a terroristák minden korábbinál kíméletlenebb és kegyetlenebb módszerekkel támadnak.

Kiemelte az illegális migráció és a terrorizmus összefüggését is, leszögezve, hogy ez eleve új megközelítéseket követel meg a terrorellenes küzdelemben.

A világszervezet egy évvel ezelőtt létrehozott Terrorellenes Hivatalának munkájáról elmondta, hogy a terrorellenes harcban és együttműködésben szerzett tapasztalatok megosztása mellett Magyarország szorgalmazza azoknak az újszerű megoldásoknak a kimunkálását, amelyek a világszervezet szintjén is működőképesek lehetnek. Ezzel összefüggésben Bakondi György utalt ara, hogy a terrorelhárítási információk cseréjét és feldolgozását az eddigi módszereknél még biztonságosabban kell elvégezni, illetve az információs csatornák biztonságát és hatékonyságát is javítani kell.Az informális beszélgetések során Bakondi György azt szűrte le, hogy a magyar álláspontot komolyan veszik, főbb megállapításainkat nem vitatják, és partnernek tekintik Magyarországot a jövőbeli együttműködésben. Bakondi György hozzátette, hogy a tanácskozáson az európai országok képviselői közül elsőként szólalhatott fel, és ez jelzi Magyarország megbecsültségét is.

Arra a felvetésre, hogy mennyire lehet hatékony az ENSZ és az egy ével ezelőtt létrehozott Terrorellenes Hivatala - az Egyesült Államok a héten visszavonta a szervezetnek szánt kétmillió dolláros támogatásra tett ígéretét -, Bakondi György hangsúlyozta, hogy az ENSZ szintjén minden megoldás nehéz, hiszen sokfajta nemzeti érdek ütközik, s éppen ezért túl konkrét eredményeket nem az ENSZ-től lehet remélni. Azt azonban igen - tette hozzá -, hogy a legfontosabb tapasztalatokat az ENSZ révén hasznosítani lehet azzal, hogy az egyes nemzetállami antiterrorista koordinátorok tanácskozásaihoz, információcseréjéhez a világszervezet teremt rendszeresen fórumot. Ebben kell megtalálni az ENSZ szerepét, és Magyarország ennek a szerepnek a kimunkálásában mindenképpen segít - közölte.

Hangsúlyozta azt is, hogy Magyarországnak a terrorellenes harcban nagyon határozott álláspontja van, és bár a migrációs kérdésekben komoly vitáink vannak, az ENSZ migrációs csomagtervéről szóló valamennyi szakmai előkészítő fórumon részt veszünk - mondta Bakondi György.