Vasárnaptól lezárások lesznek az Erzsébet hídnál távhővezeték-építés miatt

Vasárnaptól lezárásokra kell számítani az Erzsébet hídnál távhővezeték-építés miatt - tájékoztatta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken az MTI-t.

A Főtáv Zrt. előzőleg azt közölte, hogy hétfőn Pesten és Budán egyszerre több helyszínen kezdődik meg a fővárosi hőgyűrű kivitelezése, Budapest több pontján is távhővezetéket építenek, illetve bővítenek. Budáról Pestre az Erzsébet híd alatt viszik át a távfűtést, először az V. kerületbe, majd a szomszédos városrészekbe. A beruházás első üteme szakaszosan hétfőtől október végéig tart. A teljes kivitelezés, a helyreállítással együtt a jövő év április 30-áig fejeződik be.A BKK azt írta: vasárnaptól a pesti oldalon a Kossuth Lajos utcában a Váci utca és a Szép utca között, valamint az Erzsébet híd lehajtóágán lesznek sávlezárások, Budán a Rác fürdő mellett húzódó Hadnagy utcát teljesen lezárják.

A Szabad sajtó úton a Váci utca kereszteződésénél Buda felé lezárják a belső sávot, itt várhatóan augusztus végéig ideiglenes forgalmi rend lesz érvényben. Az ellenkező irányban sávszűkületre kell számítani.

Hétfőtől a Szabad sajtó út Buda felé vezető útpályáján a Váci utca utáni szakaszon a buszsávot is lezárják, ezért csak két forgalmi sávon haladhat majd a forgalom. Szintén a jövő héten az ellenkező irányú útpályára terelik át az Erzsébet hídi lehajtó forgalmát a Duna utca vonalában, míg a Kossuth Lajos utcában a Városház utca és a Szép utca között a Buda felé vezető belső sávban haladókat.

Az Erzsébet híd alatt a felső rakparti szakaszon is sávlezárásra kell számítani.

Hozzátették, hogy a munkálatok a Krisztina körút forgalmát nem érintik, a Kossuth Lajos utcában pedig végig két-két sávon haladhat a forgalom.

Kitértek arra is, hogy szombaton és vasárnap toronydarut bontanak a Ferenciek terén, ezért a Buda felé vezető útpályán egy rövid szakaszon csak egy forgalmi sávon lehet majd haladni.

Erre a hétvégére a Ferenciek teréről hátrébb, a Városház utca kereszteződése elé helyezik át a Kossuth Lajos utcán közlekedő, és Buda felé tartó buszok, az 5, 7, 8E, 110, 112, 133E, 178, 908, 956, 973 -as megállóját.