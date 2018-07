Szijjártó Péter: A visegrádi négyek komoly sikert értek el az EU-csúcson

A visegrádi négyek a soros elnökségét betöltő Magyarország miniszterelnökének vezetésével komoly sikert értek el azzal, hogy az EU-csúcson elfogadott határozat már teljesen más értelmezési keretben foglalkozik a migrációra adandó válaszokkal, mint az elmúlt három évben - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Az elmúlt három évben a vita képmutató és dogmatikus módon arról zajlott, hogy melyik európai uniós tagország milyen mértékben adja fel a saját szuverenitását. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a migrációt kiváltó okok egyáltalán nem szűntek meg - mondta Szijjártó Péter, hozzátéve, hogy a migrációs folyamatok zajlanak, a nyugat-balkáni útvonalon egyre többen érkeznek, a nem kormányzati szervezetek továbbra is szervezik a bevándorlókat együttműködve az embercsempészekkel. Továbbra is ott van Észak-Afrikában és a Közel-Keleten mintegy 30-35 millió ember, akik az élethelyzetüknél fogva bármikor dönthetnek úgy, hogy Európa irányába indulnak.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, a migráció mint veszély továbbra is létezik, az viszont tény és a visegrádi országok nagy sikere, hogy a migráció kezelésére vonatkozó európai nézetek egyértelműen a közép-európai álláspontok irányába tolódtak.A miniszter rámutatott, jól látszik, hogy óriási nemzetközi erők mozdultak meg az elmúlt években hatalmas nemzetközi finanszírozási háttérrel annak érdekében, hogy az európai népesség összetételét megváltoztassák. Erről szól a Soros-szervezetek tevékenysége, törekvése, illetve az Európai Parlament néhány képviselőjének tevékenysége, és sajnos sokszor az Európai Bizottság döntései is ebbe az irányba mutatnak - jegyezte meg Szijjártó Péter.