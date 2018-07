Tökéletesen megmutatja a Jobbik álszentségét Vona Gábor

Soha senki nem mutatta meg ennyire szuperül, mennyire álszent valójában a Jobbik, mint most maga a pártját csőd-közeli helyzetbe navigáló expártelnök, aki miután tegnap cikkünk megjelent, négy képet töltött fel közösségi oldalára olaszországi nyaralásáról. A politikus családjával idén tehát luxusutazást csapott, egy éve viszont arról írtak közleményt a pártjában, hogy az éjt nappallá téve robotoló magyarok még egy rövidebb nyaralást sem engedhetnek meg maguknak. Kapufa kapufa hátán.

Tegnap megírtuk, hogy a pártját kiadós választási vereségbe, és anyagi csőd közelébe navigáló Vona Gábor, bukott pártelnök Olaszországban, luxuskörülmények között pihente ki ez évi fáradalmait. A Lido di Venezia-i „kiruccanás" pont azért lehet különösen visszás a jobbikosok szemében, mert a politikus vezetésével a Jobbik sosem zárt rosszabb évet, mint most:

Belháború. A vesztes választás után megkezdődött a marakodás a párton belüli csoportok között: leszámolások, telefonos lejárató kampányok, és etikai eljárások. A vége, mint tudjuk, pártszakadás lett.

A vesztes választás után megkezdődött a marakodás a párton belüli csoportok között: leszámolások, telefonos lejárató kampányok, és etikai eljárások. A vége, mint tudjuk, pártszakadás lett. Állami Számvevőszék bírsága. Tavaly decemberben az ÁSZ rekordösszegre, összesen több mint 660 millió forintra büntette meg a Jobbikot, többek között tiltott pártfinanszírozás miatt. A tartozását azóta sem törlesztette a párt.

Tavaly decemberben az ÁSZ rekordösszegre, összesen több mint 660 millió forintra büntette meg a Jobbikot, többek között tiltott pártfinanszírozás miatt. A tartozását azóta sem törlesztette a párt. Szimpatizánsaik átverése. Az erre gyűjtött pénzt teljesen másra verték el, konkrétan a választási győzelemre – ez derült ki Gyöngyösi Márton elnökhelyettes egyik tévés szerepléséből. Mondani sem kell, az"akció" erősen hitelességi és erkölcsi kérdéseket vet fel.

Az erre gyűjtött pénzt teljesen másra verték el, konkrétan a választási győzelemre – ez derült ki Gyöngyösi Márton elnökhelyettes egyik tévés szerepléséből. Mondani sem kell, az"akció" erősen hitelességi és erkölcsi kérdéseket vet fel. Magyar Posta fizetési felszólítása. A Vona vezette Jobbiknak a postát is sikerült megára haragítania, mivel a pártnak 61 millió forint lejárt tartozása van feléjük, mivel nem fizették ki a választási reklámkiadványok kézbesítésének díját. Érkezett is a fizetési felszólítás.

A Vona vezette Jobbiknak a postát is sikerült megára haragítania, mivel a pártnak 61 millió forint lejárt tartozása van feléjük, mivel nem fizették ki a választási reklámkiadványok kézbesítésének díját. Érkezett is a fizetési felszólítás. Simicska Lajos felfüggesztette az anyagi támogatását. Vona vitte bele a néppártosodásba a Jobbikot, Simicskával lepaktált, aki a választási vereség után angolosan távozott a párt gazdasági hátországából. Kérdés, hogy ideiglenesen-e.

Vona vitte bele a néppártosodásba a Jobbikot, Simicskával lepaktált, aki a választási vereség után angolosan távozott a párt gazdasági hátországából. Kérdés, hogy ideiglenesen-e. Szegények, mint a templom egere. Gyöngyösi Márton így foglalta össze Vona Gábor politikájának eredményét, ugyanabban az interjúban, amelyben elismerte, hogy átverték a szimpatizánsaikat.

Ennyiből is elég könnyű leszűrni, bőven volt ennél jobb állapotban a baloldalt megcélzó párt. Mennyire érdekli ez a párt egykori első számú vezetőjét? A napsütéses Adriai-tenger partján maximum közepes alára. Sőt: tegnapi cikkünk megjelenésére totális letámadást indított a Vona család, a közösségi oldalaikra feltöltött képekkel megmutatták a demokráciát nagyítóval kereső magyaroknak milyen az igazi mediterrán életérzés.

Boss ingpólóban koktélt szürcsölgető Vona főállásban a nép pártján van

Az Origo cikkének kijöttét követően váratlanul ellepték a Facebook-ot a Vona család „nyúlfarknyi" nyaralásáról készült hangulatképek, így kicsit mindenki Olaszországban érezhette magát. Az expártelnök falán egymást váltogatják a hangulatosabbnál hangulatosabb, olaszosnál olaszosabb képek. Ezek közül személyes kedvencem a Boss ingpólóban a feleségével koktélozgató nép pártján szlogennel kampányoló politikus, aki kaján mosollyal az arcán jelzi, hogy minden nagyon rendben van.

Erre bárki rávághatja, hogy ez mind nagyon szép, és jó, de nem két fillér egy Boss-póló, de még egy Aperol Spritz kinézetű koktél sem. Ezeknek a méltatlanul kritikus hangoknak pedig az a válasz, hogy a boltok mindenki számára nyitva vannak, még vasárnap is, így akadály nélkül be lehet ruházni egyszerre akár három ilyen fekete-fehér csíkos pólóra, tessék bemenni vásárolgatni. Nemcsak Vona Gábor, hanem felesége is fontosnak tartotta tudatni, hogy nem rossz hely ez az Olaszország. A politikusfeleség olyan tízpontos videót osztott meg, amelyen gyerekével ugra-bugrált egy játékon, miközben a családapa a háttérből osztotta a jobbnál jobb tanácsokat. A jelenet kapcsán a politikailag kiművelteknek kapásból a nix ugribugri klasszikus ugrik be.

Álszentség: a Jobbik korábban kifogásolta, hogy kevesen nyaralnak a magyarok közül

Miután az egész ország megtudhatta, hogy nem rossz hely ez a Lido di Venezia, érdemes egy kicsit politikai térben is megvizsgálni Vonáék olaszországi kikapcsolódását. Egyrészről a Jobbik az a párt, amelyik a nép pártján szlogennel kampányolt, másrészről a Jobbik az a párt, amelyik korábban kiemelten foglalkozott a magyarok nyaralási szokásaival. Persze, mint most kiderült, csak szóban, pontosabban írásban, Jakab Péter, a párt szóvivője tavaly nyárra időzített egy nyaralásügyi közleményt.

A magyarok is megérdemelnék a pihenést – szól az anyag címe.

A kisemberekért nap, mint nap keményen harcba szálló Vona Gábor szavahihető politikusként betű szerint tartotta magát pártja közleményének szellemiségéhez. Jakab Péter nevével fémjelzett írásában kiderült, hogy a Jobbik szerint a magyar családok több mint fele – noha éjt nappallá téve (!!!) robotol – még egy rövidebb nyaralást sem engedhet meg magának.

Jó hír az országnak, hogy az éjt nappallá téve robotoló Vona Gábor Lido di Venezia-i útjával javította a Jobbik statisztikáit. De csak azért, mert ő a nép pártján van.