Már fenyegetőzik a nőverő Juhász Péter

A 2018-as választáson csúfosan megbukó nőverő Juhász Péter megfenyegette a feleségét elszerető férfit. Pedig sok pénzt kapott tőle - írta a Ripost.

A sokak által profi „politikai koldusnak” tartott, folyton pénzt kunyeráló Juhász éppen két éve azzal bukott le, hogy egy összetarhált méregdrága autóval - amit egy politikai alapítvány számára szerzett meg - luxus-magánutazásra indult a festői Pag szigetre - írta a Ripost. A legfrissebb Juhász-botrány lényegében ezzel az utazással kezdődik.

Juhász megfenyegette korábbi mecénását

A méregdrága svéd luxusautóról ugyanis ezután derült ki, hogy az Etalon-Informatika kft. nagylelkű ajándékaként került Juhász Péter politikai alapítványának tulajdonába. Amit ő gátlástalanul magáncélra kezdett használni. A cégtulajdonos azonban hamarosan felismerte, hogy valójában kit is támogat, és nemcsak hátat fordított a botránypolitikusnak, de, ha úgy tetszik, „szétdúlta” az életét.

A dúsgazdag üzletember ugyanis kimentette Juhász „karmai közül” lehetetlen helyzetbe került élettársát, a politikus három, tragikus helyzetbe került gyermekével együtt! Mire a politikus megfenyegette korábbi barátját és bőkezű mecénását! Minderről azok a nyilvánosságra került gyámhatósági iratok szólnak, melyek Juhász elképesztően agresszív viselkedéséről, gyermekei anyjának folyamatos terrorizálásáról számolnak be, több környezettanulmányt is beleértve. Ezekben szerepel a fenti történet is.

Ezt nehezen nyelte le Juhász

Kiderül belőlük, hogy Juhász Péterrel szemben az édesanya csak a dúsgazdag üzletemberre számíthatott, nemcsak anyagilag, de érzelmileg is. A politikus korábbi barátja és mecénása az agresszív jelenetek elől Londonba menekítette az anyát és a gyerekeket, amire Juhász durva fenyegetőzéssel válaszolt. Aztán hirtelen a legfontosabbnak azt tartotta jogi keretek között is rögzíteni, hogy Juhász bizony egy fillért sem hajlandó finanszírozni családja londoni életéből.

A vastag pénztárcájú üzletember azonban nem ijedt meg Juhász fenyegetőzésétől, s továbbra is biztos érzelmi és anyagi támasza az expolitikus volt élettársának és gyermekeinek. Nem sajnálja a pénzt, előbb Londonban bérelt nekik luxuslakást, aztán már idehaza Juhász két iskoláskorú gyerekét egy olyan magániskolába íratta, ahol egy tanév több mint 3 millió forint egy főre.

Juhász mindezt nehezen nyeli le. Valószínűleg sérti a bukott szerencselovag férfiúi hiúságát, mégiscsak lelépett az asszony a bőkezű mecénással. A rendelkezésre álló iratok szerint olyannyira durván megfenyegette a gyermekei anyját finanszírozó üzletembert, hogy az védekezésképpen hangfelvételt készített az agresszív szituációról.