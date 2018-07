Június 27-én este, Szolnokon karambolozott egy mentőautó és egy busz. A balesetben ketten meghaltak, a mentő sofőrje és a beteg, akit a mentővel szállítottak. A két másik mentőst életveszélyes állapotban vitték kórházba. A busz utasai közül is többen megsérültek, két gyerek is. Most a két mentősről közölt új információkat az Országos Mentőszolgálat.