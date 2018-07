„A Momentum számára a politika a cselekvésről szól" – írják hazánk lendületes fiataljai tíz nap black out után a közösségi oldalukon. Magabiztosság a köbön. Ez már nem politika, ez már nem vicc, ez a Momentum!

Tegnap kiszúrtuk, hogy a politikai ökörködést az áprilisi választás óta mesterszintre emelő Momentum egy igazi XXI. századi párthoz méltóan kikapacsolta a netet, és minden bizonnyal csapatostul levonultalak a Balatonra. A feltűnőbbnél is feltűnőbb volt, hogy az eddig sem túl aktív gárda már vagy tíz napja nem hallat magáról, pedig azelőtt azért hetente be-bedobogattak egy-egy fulladásos röhögést okozó közleményt, sajtótájékoztatót. Így ezért találgatások, különböző teóriák keltek szárnyra főleg Budapesten (nem vidéken!), hogy hol lehetnek Fekete-Győr Andrásék, mit csinálhatnak a rekkenő hőségben. Mi is kerestük a jelenségre a választ, és esélylatolgatásunk során azt is számba vettük, lehet, hogy nem mindenki vett ki szabit, csak a párt renitens Facebook-kezelője kezdte el szabotálni a munkát a nagy melegben. Igazából ez teljesen mindegy is, hiszen cikkünk megjelenését követően döbbenetes, példátlanul bátor, és elképesztően bravúros mentéssel visszatértek a jelenbe a nagyon XXI. századi párt fiataljai. Ilyen magabiztos visszatérést én személy szerint még nem láttam, nem tapasztaltam, ami nem csoda, hiszen legújabb hülyéskedésüket a világ bármely táján megcsodálnák. Miután:

minden szó nélkül, majdnem két hétre eltűntek, izgalomban tartva az egész országot hollétük felől,

mindenféle reakció nélkül kibekkeltek egy uniós csúcstalálkozót, egy német válságot, egy komolyabbnak tűnő, az európai bevándorlással kapcsolatos uniós megállapodást és egy egykori radikális párt szétzuhanását,

stabil lustaságukkal megalkották a pihenés utáni szabadság politikai kategóriáját.

A következő mondattal tértek vissza a nagypolitika vérkeringésébe mai, friss bejegyzésükben:

A Momentum számára a politika a cselekvésről szól.

Konkrétan annyira kellett röhögnöm, hogy majdnem lefejeltem a monitort. Ilyen szellemesen hülyét csinálni magukból tényleg csak a legnagyobb humoristák tudnak, azt is csak a legjobb pillanataikban. Becsüljük meg a Momentumot, akik mindannyiunk szórakoztatására ontják magukból a jobbnál jobb vicceket, poénokat, gegeket, vagy nevezzük ezeket bárhogyan.

Ez már nem puszta viccpárti lét, ez már nem egy egyszerű stand-upos hülyéskedés, Fekete-Győrék valami olyannal kísérleteznek, ami képtelen módon megbontja a rekeszizmainkat, miközben azt sem tudjuk, mi is ez valójában.

Ugyanis ez nem politika, ez nem vicc, és nem is a kettő ötvözete. Mindegy, Török Gábor majd behatárolja a dolgot. Jó hír viszont, hogy a téli álmából épphogy felébredt Momentum nagyon helyesen nem akar leállni a végtelennek tűnő humorizálással, és posztjuk végén mindenkit szeretettel meghívnak a Pride-ra.