Egyelőre csúszik az az óriási területet érintő lezárás, amit tegnap este jelentettek be Budapest belvárosában. Lezárások így is lesznek, pont ott, ahol korábban bejelentették, csak később. Minderre azért van szükség, mert bombát találtak a Dunában. Egy baleset után derült ki, hogy bomba robbanótest lehet a mederben a belvárosban. Egy civil búvárcsoport meg is adta a rendőröknek a pontos koordinátákat, most azonban a megadott helyen nem találják. Igaz, nincs is könnyű dolguk a búvároknak, ugyanis a megadott helyen nagyon mély a víz, és semmit sem látnak, gyakorlatilag tapogatva keresik a bombát.