Ismét bilincs kerülhet Győzikére

Hamis okirat felhasználása miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen a rendőrség, és az ügyben Győzikét és a lányát, Evelint is kihallgatják. A Blikk úgy tudja, a két dolog összefügg, ugyanis NAV jelezte a rendőrségnek, hogy hamis aláírás lehet azon a meghatalmazáson, amelyet Evelin adott az apjának, hogy eljárjon helyette bizonyos ügyekben.

Úgy tudom, maga a NAV szúrta ki, hogy valami nem stimmel. Volt náluk korábbról néhány szerződés, irat, amelyeket Evelin írt alá, ezen pedig, ami miatt most nyomoznak, másmilyen az aláírás. Ezt a NAV jelezte a rendőrségnek, amely nyomozni kezdett – tudta meg a lap az informátorától.

A történtek után Győzikének be kellett mennie a NAV-hoz.