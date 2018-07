Úgy megszorult Soros mikroblogjában, hogy egy Churchill-idézettel próbálta menteni magát. Mi jöhet még ezek után? - vetődik fel teljes joggal a kérdés. Ne aggódjanak túlzottan, Hadházy Ákos megmutatja. Mandátumkálvária a magyarázkodás csúcsán!

Korábban elég részletesen foglalkoztunk Hadházy Ákos mandátum ügyével az Origo hasábjain. Ha röviden kellene összefoglalni a történteket, akkor ezek a legfontosabb állomásai a mandátuma körüli herce-hurcának:

az ex-antikorrupciós szakszóvivő 2017 tájékán azt ígérte, hogy ha a Fidesz kétharmadot szerez 2018-ban, akkor ő inkább nem lesz képviselő. Ennek a megnyilvánulásnak voltak könnyedebb verziói is, amiben már csak szimpla Fidesz-győzelemhez kötötte nem képviselőségét.

az ex-antikorrupciós szakszóvivő szigorúan a választás után (!) azt mondta, hogy beül az Országgyűlésbe, de nem úgy, és nem akkor, amikor a többiek.

az ex-antikorrupciós szakszóvivő ezt azzal próbálta eladni a választási vereség miatt elégedetlen balos szimpatizánsoknál, hogy ő így tiltakozik az országban tomboló önkény ellen.

az ex-antikorrupciós szakszóvivő végül beadta derekát, és ígérete ellenére beült a tomboló önkény középpontjába, a magyar parlamentbe.

az ex-antikorrupciós szóvivő értelemszerűen magyarázkodásra kényszerült az ígéretszegés kapcsán, és olyan magyarázatcunamit zúdított a magyar közvélemény nyakába, hogy ember legyen a talpán, aki kiigazodott benne. Volt itt védettségről szó, feltűnt ismeretlen jóakaró, aki rossz tanácsokat adott neki, de arról is beszélt, hogy a parlamentben jobban tud harcolni az általa fontosnak tartott ügyekért.

Ennyi zöldség után most végre eljött a tiszta beszéd ideje a talán az MSZP-be tartó politikusnál, és tiszta vizet öntött a pohárba. Éppen Soros mikroblogjának sikerült elmagyaráznia, hogy IGAZÁBÓL miért is ült be a mégiscsak jól fizető munkahelyre. Ezzel, a minden hátsó szándéktól, trükközéstől és számítástól mentes válaszával végre pontot tett az egyre kellemetlenebb ügyre, és minimális kétséget sem hagy afelől, hogy ez az igazi, de tényleg az igazi magyarázata a hullámvasutazásának. Szóval Hadházy azért ült be ígérete ellenére a parlamentbe,

mert elképesztő hatással volt rá Churchill egyik gondolata, ami egész véletlenül éppen témába vág, és teljesen véletlenül kapaszkodót nyújt neki az ügyben.

Ugyanis szerinte ÁLLÍTÓLAG, VALAHOL, VALAMIKOR azt mondta a híres brit miniszterelnök, hogy

ha egy politikus nem tudja a véleményét megváltoztatni, akkor mást sem tud. Gyurcsány Ferenc mellett Hadházynak is zseniálisan jött ez a félmondat, kész, nem kell többet magyarázkodni, ha még Churchill is ezt mondta, akkor nincs miről beszélni (vagy kérdezni). El nem tudom képzelni, mennyi ideig kereshette az LMP-ből kilépő politikus ezt az idézetet, és mit érezhetett akkor, amikor megtalálta. Hadházy nem áll meg félúton, kizárólagosan saját használatra újraértelmezte, kiegészítette a nagy brit politikus gondolatait:

Azt vallom, hogy a politikus ragaszkodjon az elveihez, azokat tartsa meg, de másban tudjon változtatni, ha úgy látja helyesnek.