Orbán Viktor a német politikai és gazdasági élet vezetőivel beszélgetett

Befolyásos politikusokkal, német újságok főszerkesztőivel is találkozott Orbán Viktor miniszterelnök Leslie Mandoki világhírű zenész kerti fogadásán - ezt azután tudta meg az Origo, hogy a 888.hu-n feltűnt az Origo szerkesztőségének egy fénykép, amin a miniszterelnök látható, mások mellett Andy Vajna és Novák Katalin társaságában.

Orbán Viktor miniszterelnök, bajor politikusok, német újságok főszerkesztői, újságírói illetve a német ipar jeles képviselői is ott voltak azon a kerti fogadáson, amit a világhírű zenész, Leslie Mandoki rendezett Németországban. A magyar kormány részéről is egy nagyobb delegáció képviseltette magát. Ott volt többek között Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter, Rogán Antal a miniszterelnök kabinetfőnöke, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter, továbbá Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár, a Fidesz alelnöke és Andy Vajna filmügyi kormánybiztos is.

Leslie Mandoki egyébként tavaly nyár elején Cannes-ban a világ egyik legfontosabb zenei díjat kapta meg, a MIDEM életműdíját. Ő nemcsak zenész, zeneszerző, költő, de az egyik legsikeresebb zenei producer is. Dolgozott az Audinak és a Bayern Münchennek is, ő Angela Merkel egyik kampánytanácsadója, és ugyancsak ő komponálta a német kancellár kampánydalait. Több, nagy sikerű koncertet adott Magyarországon is.