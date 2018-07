Teljes bukás: mindenét eladja Simicska Lajos

Simicska Lajos mindenét eladja üzlettársának, Nyerges Zsoltnak - minderről a jobbikos oligarcha tulajdonában lévő Index írt. Könnyen lehet, hogy egy újabb Simicska-trükkel állunk szemben, mivel a milliárdosnak minden bizonnyal továbbra is nagy befolyása lesz korábbi érdekeltségeire. A Jobbik választási veresége óta egyébként az üzletember sorra zárta be sajtótermékeit, és több tucat embert elbocsátott a HírTV-től.

A Simicska Lajos tulajdonában lévő Index írta meg, hogy üzlettársának adja át üzleti érdekeltségeit Simicska Lajos: Nyerges Zsolt átveszi az egykori Közgép-vezér és családja saját és közös tulajdonában lévő építőipari, mezőgazdasági, média-, közterületi reklámpiaci és vagyonkezelői üzleti érdekeltségeit – áll a Nyerges Zsolt által kiadott közleményben. A vételár és a szerződések tartalma üzleti titok.

Ennek alapján minden bizonnyal az Index is Nyerges tulajdonába kerül, de erre csak tippelni lehet, mivel a szűkszavú közleményből ez nem derül ki. Nem lehet kizárni, hogy ez a lépés Simicskától egy trükk, mivel az, hogy üzlettársa, Nyerges Zsolt tulajdonába kerülnek az érdekeltségei, nem jelenti azt, hogy ne lenne rá befolyása a későbbiekben a Jobbik-közeli oligarchának.

Mint arról korábban beszámoltunk, a Jobbik súlyos parlamenti választási veresége után Simicska Lajos sorra zárta be újságjait. Mindezek miatt az Indexnél is rendkívül feszült a helyzet, forrásaink szerint pánikhangulat van. Az Index-dolgozók körében információink szerint hetek óta beszédtéma, hogy Simicska vajon mikor dönt az ő megszüntetésükről is.