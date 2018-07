A Magyar Idők információi szerint rövid időn belül megszűnhet a Hír TV, miután Simicska Lajos eladta volt üzlettársának, Nyerges Zsoltnak. Tarr Péter, a Hír TV vezérigazgatója egyelőre nem reagált a lap értesüléseire. A televízió megszűnése lenne a Simicska-médiabirodalom záróakkordja.

Tegnap beszámoltunk róla, hogy a parlamenti választásig a Jobbik útját egyengető Simicska Lajos teljes üzleti érdekeltségét eladta Nyerges Zsoltnak, akit a nagyvállalkozó egyik legrégebbi partnereként tartanak számon az üzleti életben. Nyerges volt sokáig a 2010 és 2014 között csaknem háromszáz milliárd forintnyi építési közbeszerzésben részt vállaló Közgép Zrt. elnöke is, és ugyan a cég éléről egy éve távozott, tulajdonosként megőrizte pozícióját a vállalkozásban. Nyerges Simicska Lajos 2015-ös látványos pálfordulása után is a cégbirodalom egyik vezetője maradt, de később láthatóan hátrébb lépett. Arról is lehetett hallani, hogy annyira összeveszett Simicskával, hogy egyszer összeverekedtek. A Közgép pozícióinak megingásával az oligarcha elkezdte leépíteni médiabirodalmát. Ennek oka meglehetősen egyszerű: sok pénzt vitt el.

Simicska médiabirodalma: Hátra bukfenc és teljes visszavonulás

Elsőként a Class FM-től és a Metropoltól szabadult meg, majd a Fidesz kétharmados győzelme mellett a Jobbik bukásával végződő áprilisi választás után bezárta médiabirodalmának zászlóshajóit, így a Magyar Nemzetet és a Lánchíd Rádiót. A Heti Válasznak pedig megszűnt a nyomtatott verziója, csak online kiadása jelenik meg. Legutóbbi információk szerint az újságnál befektetőket keresnek a hetilap finanszírozására. Ekkor már látni lehetett, hogy a Hír TV sem számíthat túl sok jóra Simicskától, hiszen az előzőekkel párhuzamosan a televízió több tucat munkatársát bocsátották el, köztük a propaganda-hírcsatornát minden skrupulus nélkül kiszolgáló, három műsorvezetőnőt is. Meglepetésre Kálmán Olga egyelőre maradt, bár információink szerint négymilliós fizetését csökkentették. Igaz, ezt a Hír TV-s kirúgások után Kálmán Olga (rendkívül ízlésesen) maga cáfolta saját műsorában. Ami tény: gyalázatosan kevesen, néhány tízezren nézik Kálmán Olgát, a műsorral egy időben futó, ellenzéki attitűdű ATV-s beszélgetőműsorban Rónai Egont viszont sokkal többen, mint Kálmán Olgát. De az is előfordult, hogy Rónai Egon helyettesét, Krúg Emíliát több mint kétszer annyian nézték, mint Kálmán Olga műsorát. Vagyis nem lennénk meglepve, ha Kálmán Olgától még a Hír TV esetleges megszűnése előtt megválnának.

A Magyar Idők csütörtökön arról írt, gazdát cserél a „koronaékszerként” emlegetett Hír TV is, ami a lap információi szerint rövidesen megszűnhet. A Magyar Idők kereste Tarr Pétert, a Hír TV vezérigazgatóját azzal kapcsolatban, hogy Nyerges jelentkezett-e a televízióért. Lapzártáig nem sikerült elérniük.