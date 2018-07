Orbán Viktor: Magyarország megvédi Európát

Máshonnan nézzük a világot, ezért máshogy is látjuk, de szoros együttműködésre törekszünk Németországgal - mondta Orbán Viktor miniszterelnök az Angela Merkellel közös sajtótájékoztatón. Német újságírók kérdésére Angela Merkel elismerte, hogy Magyarországról nagyon kevés migráns érkezik Németországba, mivel a migránsok Görögországban lépnek be az unióba. Magyarország álláspontja változatlan, a migránsok nem itt lépnek be az EU-ba, ezért nem ide, hanem Görögországba kell őket visszaküldeni - mondta Orbán Viktor.