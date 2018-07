A matematika törvényeit feszegetve bizonygatja gyarapodását a Jobbik

„A hétvégén a Borsod megyei Sóstófalván egyszerre két Jobbik-csoport alakult”- írja közösségi oldalán Sneider Tamás, alátámasztva, hogy a pártszakadás közepette is gyarapodik a párt. Matematikusok, itt az ideje felkötni a gatyát, és felnőni a Jobbik matematikaprofesszoraihoz! Újabb varázslat Vona alakulatától!

Az áprilisi választás óta húzódik a Jobbik belső válsága, ami egy igen csúnya szakításba torkollott. Nagyjából nincs olyan ember Magyarországon, aki ne hallott volna róla, hogy kettéhasadt a párt. Ahogy többször beszámoltunk róla, polgármesterek, regionális igazgatók, megyei politikusok, helyi képviselők sokasága hagyta ott a Jobbikot, arról nem is beszélve, hogy a párttagok még ennél is nagyobb arányban döntöttek a távozás mellett. A párt két szárnya között kirobbant a számháború, ennek okán elkészítettük a Nagy Jobbikos Pártszakadás Összesítőnket, ami nem igazán a pártvezetés optimista hangvételű látomásait támasztotta alá. A radikálisok elszivárgásának az lett az eredménye, hogy nagyjából ezer fő részvételével Ásotthalmon zászlót bontott a Toroczkai László-féle Mi Hazánk Mozgalom, ami a Jobbikban csalódott tagokat, szimpatizánsokat gyűjtötte össze. A formáció, és így a pártszakadás erejét jól mutatja, hogy egy vidéki kisvárosban, mindenféle pártszervezeti háttér nélkül többen gyűltek össze, mint a tavaly decemberi jobbikos demokráciaféltő tüntetésen a fővárosban.

Zavarja ez a Jobbik vezetését egy kicsit is? Dehogyis, látszólag jobban érzik magukat, mint eddig valaha. Ugyanis olyan erényeket tudnak megvillantani ebben a szorult helyzetben, amire korábban nem igazán volt módjuk. Most végre kiderült, hogy egészen különös érzékük van a matematika tudományához.Már korábban is arról beszéltek, hogy pártszakadás ide, pártszakadás oda, ők bizony gyarapodnak. Nem csoda, hiszen olyan körülmények segítették őket, minthogy teljesen váratlanul, a létező legjobb időben megalakult a bőnyi csoport, majd később újabb alapszerveztek nőttek ki a földből. Miközben mindenki arról beszél, hogy megroggyant a Jobbik, a párt vezetői precízen tartják magukat a képzeletbeli irányvonalukhoz. Sneider Tamás tökéletes iskolapéldáját mutatta meg ennek tegnap: a matematika tudományát meghazudtolva, olyan számgalaxisba kalauzolta el követőit, hogy tudós legyen a talpán, aki kibogozza a pártelnök számításait.

Az, hogy egy választási vereség után is növekedni tud a párt, jól mutatja, hogy megvan az emberek elszántsága az Orbán-rendszer megdöntéséhez – írja magabiztosan a választáson magabiztos vereséget szenvedő párt magabiztos elnöke közösségi oldalán.

De, hogy nem csak a falnak beszél, a következő matematikai képlettel támasztotta alá állításait:

8 új alapszervezet alakult, amióta a Jobbik széteséséről cikkez a Fidesz-média.

Ezt annak okán írta le a pártelnök, hogy a hétvégén leutazott vidékre, hogy köszönthesse a friss csoport tagjait. Matematikusok most figyeljenek, varázslat következik!

A hétvégén a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Sóstófalván egyszerre kettő alakult.

Ez azért is szenzáció, mert 2015-ös adatok szerint Sóstófalván mindössze 234-en élnek, ez a szám azóta feltehetően nem nőtt. A Jobbik néppárti politikája tehát valamit nagyon eltalált a borsodi kistelepülésen, hiszen a sóstófalvaiak szabályszerűen tódulnak a pártba, annyira, hogy egyszerre két csoportot is alakítottak. Világszenzáció!

Teljesen életszerű tehát a történet, már csak az a kérdés, hogy elhiszi-e valaki. A Jobbik pártvezetésén kívül.