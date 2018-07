Bajkai István, a Fidesz országgyűlési képviselője beszélt a Heti Tv Pirkadat című műsorában az általa benyújtott előterjesztésekről, de mellette szóba került még a jótékonykodás is.

A képviselő elmondta, szerepet vállalt az Aranycsapat Emlékévben, már azért is, mert számára is egy nagy példakép az egykori magyar válogatott, valamint annak kapitánya, Puskás Ferenc is. Ezek a sportemberek olyan teljesítményt nyújtottak, amire akár több száz évig is kell emlékezni. Azokat az eredményeket, amelyeket az Aranycsapat elért, a több éven át tartó veretlenséget, az olimpiai aranyérmet, a világbajnoki ezüstöt, a 6-3-at, a 7-1-et azóta is nagyon nehéz túlszárnyalni. Ők profik voltak abból a szempontból, hogy mindenük volt a sport, olyanok, akik képesek voltak jó csapatot, CSAPATOT alkotni.

A héten tett előterjesztést a képviselő a bírák jogállásával, kapcsolatos törvényhez, a bírói pályára való visszatérés jogi lehetőségéről. Korábban pont az volt a természetes tette hozzá a képviselő, hogy ha valaki bíró volt, az kisebb kitérők után visszakerülhetett a bírói pályára, az egy érték, amit meg kell őrizni, ha valaki korábban bíró volt, az visszatérhessen oda.

Arra a kérdésre, ha netalán bíróhiány lenne, akkor lehetne-e akár a nyugdíjas szövetkezetek mintájára újra alkalmazni a korábban nyugdíjba küldött bírákat, Bajkai István azt felelte , egyre népszerűbb a bírói pálya, szinte túljelentkezés van a pályán, már azért is, mert a polgári kormányzat nagyon sokat tett azért, hogy a bírák megbecsültek legyenek. Ennek okán nincs is szükség a nyugdíjas bírák visszahívására.