Évről évre egyre csak nő azoknak a vendéglátásban dolgozóknak a száma, akik kimentek külföldre dolgozni, de már úgy látják, jobban megéri a Balatonnál munkát vállalni.

Az elmúlt években lecserélődött az a vállalkozói kör, akik nem becsülték meg eléggé a munkavállalókat, és a Balaton rossz hírét keltették az elmúlt években – mondta Horváth Tamás, a Balaton Job weboldal ügyvezetője a Karc Fm-nek adott interjújában. Azok a vállalkozók, akik korábban is megfizették a dolgozóikat és megfelelő munkakörülményeket biztosítottak számukra, mindig találtak személyzetet. Horváth szerint mindennek a kulcsa a korrekt munkaidő, szállás és bér, aki ezt biztosítani tudja, az biztosan talál megfelelő létszámot.

Egyre több a fiatal vállalkozó a magyar tenger partján, akiknél a legfontosabb szempont a vendégek elégedettsége.

Horváth arról is beszélt, hogy egyre több étterem nyílik a Balatonon, ahol a minőségi vendéglátás prioritást élvez. Többek között ennek is köszönhető, hogy egyre többen érdeklődnek a balatoni munkák iránt, valamint a bérek is fővárosi szintűek.