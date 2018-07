Orbán Viktor és Angela Merkel a külső határok védelméről beszéltek az Európai Unióba irányuló migráció megfékezése érdekében, ez pedig egyértelmű közelítés a magyar álláspont felé – mondta Mráz Ágoston Sámuel a csütörtöki kormányfői találkozóról.

A Nézőpont Intézet vezetője szerint Magyarország szempontjából sikeres volt Orbán Viktor miniszterelnök és Angela Merkel német kancellár csütörtöki találkozója Berlinben. Mráz Ágoston Sámuel elmondta, a miniszterelnök a találkozón a két ország gazdasági, innovációs és védelempolitikai együttműködéséről is beszélt, ezzel is jelezve, hogy a migrációpolitika mellett más tárgyalási témákat is szorgalmaz.

A szakértő szerint Angela Merkel illegális bevándorlással kapcsolatos nézetei megváltoztak, de a kancellárt az elmúlt három évben támogató német sajtó még nem látta be ezt a pálfordulást, így álláspont-közeledés helyett éles vitaként tálalta a találkozón elhangzottakat. A kormányfők a külső határok védelméről beszéltek az Európai Unióba irányuló migráció megfékezése érdekében, ez pedig egyértelmű közelítés a magyar álláspont felé – tette hozzá az igazgató.