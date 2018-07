A totálisan megsemmisült Simicska Amerikába költözhet

Simicska Lajos, a Jobbik régi gazdája az Egyesült Államokban kért letelepedési engedélyt – írta a 888.hu. A milliárdos a héten adta el – ha hinni lehet az erről szóló híreknek – hazai érdekeltségeit Nyerges Zsoltnak, de előtte még bezárta sajtótermékeinek jelentős részét.

A héten derült ki, hogy Simicska Lajos ismeretlen áron és „szinte” mindenét eladja üzlettársának, Nyerges Zsoltnak. Nyerges volt sokáig a 2010 és 2014 között csaknem háromszáz milliárd forintnyi építési közbeszerzésben részt vállaló Közgép Zrt. elnöke is, és ugyan a cég éléről egy éve távozott, tulajdonosként megőrizte pozícióját a vállalkozásban.

Verekedés is lehetett

Nyerges Simicska Lajos 2015-ös látványos pálfordulása után is a cégbirodalom egyik vezetője maradt, de később láthatóan hátrébb lépett. Arról is lehetett hallani, hogy

annyira összeveszett Simicskával, hogy egyszer összeverekedtek. A Közgép pozícióinak megingásával a milliárdos elkezdte leépíteni médiabirodalmát. Ennek oka meglehetősen egyszerű: sok pénzt vitt el.

A Jobbik finanszírozójaként elszenvedett áprilisi választási vereség óta Simicskasorra zárta be sajtótermékeit anélkül, hogy komoly eladási szándékot mutatott volna, valamint több tucat embert elbocsátott attól a Hír TV-től, amelynek működését egyébként még állítólag egy évig tervezte biztosítani, de a Magyar Idők már arról írt, hogy záros határidőn belül megszűnhet az ellenzéki csatorna.

A 888.hu cikke szerint az Egyesült Államokban kért letelepedési engedélyt a totálisan megbukott oligarcha.

Kálmán is repülhet

Elsőként a Class FM-től és a Metropoltól szabadult meg, majd a Fidesz kétharmados győzelme mellett a Jobbik bukásával végződő áprilisi választás után bezárta médiabirodalmának zászlóshajóit, így a Magyar Nemzetet és a Lánchíd Rádiót. A Heti Válasznak pedig megszűnt a nyomtatott verziója.

Érdekesség, hogy Kálmán Olga egyelőre maradt a Hír TV-nél, bár információink szerint négymilliós fizetését csökkentették. Igaz, ezt a Hír TV-s kirúgások után Kálmán Olga (rendkívül ízlésesen) maga cáfolta saját műsorában. Ami tény: gyalázatosan kevesen, néhány tízezren nézik Kálmán Olgát, a műsorral egy időben futó, ellenzéki attitűdű ATV-s beszélgetőműsorban Rónai Egont viszont sokkal többen, mint Kálmán Olgát. De az is előfordult, hogy Rónai Egon helyettesét, Krúg Emíliát több mint kétszer annyian nézték, mint Kálmán Olga műsorát. Vagyis nem lennénk meglepve, ha Kálmán Olgától még a Hír TV esetleges megszűnése előtt megválnának.

Pánik az Indexnél

Mint arról korábban beszámoltunk, a Jobbik súlyos parlamenti választási veresége után Simicska Lajos sorra zárta be újságjait. Mindezek miatt az Indexnél is rendkívül feszült a helyzet, forrásaink szerint pánikhangulat van. Az Index-dolgozók körében információink szerint hetek óta beszédtéma, hogy vajon mikor döntenek az ő megszüntetésükről is.