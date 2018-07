Összedönti a korrupció a Jobbikot: megszűnhet a párt

Az EchoTv arról ír, hogy a Jobbikon belül már reálisan számolnak a párt csődjével, illetve akár annak megszűnésével. Már Simicska internetes oldala, az Index is erről ír. Az Állami Számvevőszék által kiszabott több mint 600 milliós bírság, úgy tűnik, maga alá temeti a Simicskával korrupt ügyletekbe keveredő pártot. A Jobbik banki hitelt akart felvenni az adóssága rendezésére, azonban egyetlen bank sem akarja támogatni a Vona által erőszakkal baloldalra behúzni kívánt, és emiatt teljesen arcát vesztett pártot. Így kénytelenek azzal az Állami Számvevőszékkel és Magyar Államkincstárral egyezkedni, és részletfizetésért kuncsorogni, amelyet az elmúlt hónapokban a párt politikusai cifrábbnál cifrább jelzőkkel illettek. Hát ilyen az élet. A párton belüli bajtársiasságot pedig jól szemlélteti, hogy Vona és Simicska miután összehozták a brutális korrupciós ügyet, mindketten elmenekültek a süllyedő hajóról. Vona Olaszországban pihenget, Simicska pedig Amerikába készül.

Az Echo TV honlapja emlékeztet arra, hogy az ÁSZ 2018. január 8-án hozta nyilvánosságra a Jobbik Magyarországért Mozgalom ellenőrzéséről szóló jelentését. Az ellenőrzés során az ÁSZ megállapította, hogy a párt a 2015-2016-os évek vonatkozásában nem biztosította a számvevőszéki ellenőrzés program szerinti lefolytatását, ezáltal nem igazolta a közpénzekkel való átlátható és elszámoltatható gazdálkodását.

Az ÁSZ feltárta továbbá, hogy a Jobbik 2017 első félévében a működéséhez a jogszabályt megsértve 331 millió forint értékben tiltott vagyoni hozzájárulást fogadott el. Mint emlékezetes, a Jobbik jóval áron alul – szinte ingyen – jutott plakáthelyekhez a Simicska Lajos érdekeltségébe tartozó plakátcégektől.

A Vona és Simicska által összehozott korrupciós botrány árát a Jobbik, úgy tűnik, most kamatostul megfizeti, mivel ha a párt nem kapja meg a részletfizetési lehetőséget a Magyar Államkincstártól, akkor elindulhat a csődeljárás, amelynek a végén felszámolhatják a pártot.

Bárhogy is alakul a párt sorsa, az biztos, hogy a szűk egy év múlva esedékes Európai Parlamenti választáson nem tudnak érdemi kampányt folytatni, mert nem lesz miből.

A mostani párvezetés is asszisztált Vona és Simicska korrupt ügyletéhez

De mielőtt megsajnálnánk az egykor radikális, ma már Spinoza házas pártot, azért érdemes megemlíteni, hogy a fenti korrupciós botrányt, amelynek most a következményeit viselnie kell a pártnak, Vona Gábor a párt korábbi elnöke és a párt korábbi szponzora, a dühös és bosszúszomjas Simicska Lajos hozta össze.

Mindketten igazi szerencsejátékosként, mindent egy lapra tettek fel, és most, hogy nem jött össze, gyorsan elhúzták a csíkot: Vona lemondott és visszavonult, Simicska pedig úgy hírlik, Amerikába menekül. De el kell mondani azt is, hogy a Jobbikot romba döntő paktumhoz különösen a mostani – Vona által oktrojált – pártvezetés és a még megmaradt párttagok is bőszen asszisztáltak. Így csak magukra vethetnek, hogy nem próbálták Vonát megállítani.

Vona és Simicska is elhagyják a süllyedő hajót, a Jobbikot

Érdemes arról is megemlékezni, hogy a párt első embere, Vona Gábor miután csődbe juttatta a néppártos, Simicskás ámokfutásával a jobboldali pártot, mint aki jól végezte dolgát, igazi porszívóügynök üzletemberként szépen lelépett: lemondott a pártelnökségről és lemondott a mandátumáról is.

És ahogy korábban arról az Origo beszámolt, Vona és családja most épp Olaszországban piheni ki a párt tönkretételének fáradalmait. Magyarul, a nagy bajtársiasság jegyében, Vona az általa összehozott 660 milliós bírság után, a párt csődje és felszámolása árnyékában elment pihenni, és kiváló politikai érzékkel még képet is posztolt az üdülésről, hogy valamennyi jóérzésű szavazójának kinyíljon a bicska a zsebében. Teljesen jogosan.

No de alig telt el pár nap Vonáék nyaralását követően, jött a másik hír is, mely szerint a Jobbik korábbi pénzeszsákjaként funkciónáló, és mindezidáig a párt számára az összes média és plakátcégét rendelkezésre bocsátó Simicska Lajos is kereket old. Méghozzá Amerikába.

A héten derült ki ugyanis, hogy Simicska Lajos ismeretlen áron és „szinte" mindenét eladja üzlettársának, Nyerges Zsoltnak.

Nyerges volt sokáig a 2010 és 2014 között csaknem háromszáz milliárd forintnyi építési közbeszerzésben részt vállaló Közgép Zrt. elnöke is, és ugyan a cég éléről egy éve távozott, tulajdonosként megőrizte pozícióját a vállalkozásban.

A Jobbik finanszírozójaként elszenvedett áprilisi választási vereség óta Simicska sorra zárta be sajtótermékeit és több tucat embert elbocsátott attól a Hír TV-től, amelynek működését egyébként még állítólag egy évig tervezte biztosítani, de a Magyar Idők már arról írt, hogy záros határidőn belül megszűnhet az ellenzéki csatorna.

A 888.hu cikke szerint az Egyesült Államokban kért letelepedési engedélyt a totálisan megbukott oligarcha.

Így tovább tetézve a bajt, a párt fő finanszírozója is elhagyja a süllyedő hajót, és a Jobbik szócsövévé változtatott Hírtv is megszűnhet, mivel az oligarcha úgy tűnik, hogy már csak menteni akarja a menthetőt.

Ennyit tehát a Jobbik nevű gazdasági társaságon belüli összetartásról és szolidaritásról.