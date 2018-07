Fidesz: újabb hazaárulást követett el Szanyi Tibor

Az EchoTV számolt be róla, hogy Szanyi Tibor, az MSZP Európai Parlamenti képviselője, a Heti Mérleg című műsorban a gyalázatos, Magyarországot elítélő Sargentini-jelentésről azt mondta, hogy az még „puhán" fogalmaz. Hollik István a Fidesz-KDNP szóvívője ennek kapcsán elmondta, hogy ez a kijelentés nyugodtan tekinthető egy újabb hazaárulásnak. Hasonlóan nyilatkozott szombaton Niedermüller Péter is, a DK Európai Parlamenti képviselője is, aki politikai haszonszerzési szándékkal vádolta meg a kormánypártokat. Erre a Fidesz közleményben reagált, amelyben elmondták, hogy a Gyurcsány-párt Európai Parlamenti képviselője pontosan mutatja, hogy mi között kell dönteni majd az európai parlamenti választáson: az olyan politika között, ami megvédi vagy ami bevándorlókontinsenssé teszi Európát.