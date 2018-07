Még mindig tart a migránslázadás Nantes-ban

A 888.hu számolt be róla, hogy bár néhány médium arról írt, hogy csendesedett a polgárháborús hangulat a francia Nantes városában, amit egy migráns drogkereskedő maffiózó rendőrök általi lelövése váltott ki, azonban a valóság az, hogy ez a csendesedés csak annyit jelent, hogy már „csak" 18 autót gyújtottak fel tegnap éjjel a bevándorlók.

Nantes-ban azért szabadult el a pokol, mivel a 22 éves Aboubakar Fofanát még kedd este Nantes Breuil nevű negyedében a gépkocsijában lelőtt egy rendőrt, mivel a maffiózóként ismert és körözött migráns nem akarta igazolni magát, majd még egy rendőrt is elgázolt.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a 22 éves Aboubakar F. halála miatt migránslázadás tört ki Nantes három no-go zónájában, Breilben, Malakoffban és Dervallieresben, és kedd óta minden éjjel tomboltak a környék bevándorló lakói.

A francia belügyminisztérium napokkal ezelőtti összesítése szerint nyolc épületet, köztük egy bevásárlóközpontot, valamint több parkoló autót is felgyújtottak a dühöngő migránsok, a kiérkező rendőröket pedig több helyszínen megdobálták.

Nos, az áldatlan állapot mostanra annyira konszolidálódott, hogy most már nem 50 migránsok által felgyújtott és kiégett autóról beszélhetünk, mint korábban, csak 35 roncs lett szombatra, míg vasárnapra már csak 18-at számoltak össze a járókelők.

Íme egy felvétel a nem éppen a békés konfliktuskezelésükről ismert nantes-i migránsok lázadásáról: