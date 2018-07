Magasabb szintre emelkedhetnek az amerikai-magyar kapcsolatok

Magasabb szintre emeli a politikai kapcsolatokat a két ország között, hogy másfél év után ismét betöltötték a budapesti amerikai nagyköveti posztot, David B. Cornstein elfoglalta állomáshelyét – mondta Németh Zsolt (Fidesz), az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke, miután találkozott az amerikai diplomatával.

A külügyi bizottság négypárti delegációja együtt ebédelt David B. Cornsteinnel. A politikus megköszönte a nagykövetnek, hogy tevékenysége már az elmúlt hetekben is érzékelhetően kedvezően befolyásolta a magyar-amerikai kapcsolatokat.

Németh Zsolt szerint

érezhetően magasabb szintre emeli a két ország politikai kapcsolatait, hogy másfél év után - amely időszakban ideiglenes ügyvivő irányította a budapesti nagykövetség munkáját - a nagykövet elfoglalta budapesti állomáshelyét. Utalt arra, hogy Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke nemrég felhívta Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, és arra, hogy az amerikai külügyminiszterrel folytatott megbeszélést Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Kiemelt helyen szerepelt a megbeszélésen a biztonságpolitika, az e heti NATO-csúcstalálkozóra tekintettel is. Elhangzott: Magyarország egyetért azzal az amerikai elvárással, hogy a NATO csak akkor lehet sikeres, ha tagállamai megfelelő anyagi ráfordítással támogatják a szervezetet.

Németh elmondta, hogy a kétszázalékos honvédelmi ráfordítás célját Magyarország nemcsak elfogadja, hanem el is kezdte ennek megvalósítását - tette hozzá.

Beszélt arról is: a tény, hogy Magyarországon százezer ember dolgozik amerikai tulajdonú vállalatoknál, mutatja, milyen jelentősek a kétoldalú gazdasági kapcsolatok.

Majd arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarországnak Európán kívül az Egyesült Államok a legfontosabb befektetői, illetve exportpartnere. Németh Zsolt szerint a nagykövet, aki maga is üzletember, azt hangsúlyozta, hogy „messze nem aknázták még ki” a gazdasági kapcsolatokban rejlő lehetőségeket, és ő maga is elkötelezetten lép majd fel ezen a területen, az energetikát külön is említve.

Egyetértettek abban, hogy egészségtelen Magyarország egyoldalú energiafüggése Oroszországtól, ezért mindent meg kell tenni, hogy az energiadiverzifikáció folyamata kiteljesedhessen a következő években.

Romániában és Horvátországban is nagyon komoly beruházások készülnek, az amerikai tőke a jelek szerint ebben szerepet vállalna, és ezzel hozzájárulhat Közép-Európa gazdasági önállóságához - fűzte hozzá.

A fideszes politikus szerintkomoly gazdasági szerepe lehet az Egyesült Államoknak abban, hogy elősegítse a közép-európai együttműködés gazdasági megerősítését.Németh kitért arra is: a nagykövettel érintették az ukrán helyzetet a NATO-csúcstalálkozó összefüggésében.