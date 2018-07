Veronai buszbaleset: el sem indulhatott volna a busz

A legújabb vizsgálatok szerint több szabálytalanság miatt el sem indulhatott volna a magyar iskolásokat szállító busz, ami szörnyű baleset után kigyulladt Verona mellett tavaly januárban. A tragédiában 17-en haltak meg, többségül diák. Több áldozat hozzátartozója feljelentést akar tenni – tudta meg a Blikk.

Tavaly januárban a Szinyei Merse Pál budapesti gimnázium több tanulója és kísérője halt meg a balesetben. Egy franciaországi sítáborból tartottak hazafele, amikor a buszuk szalagkorlátnak csapódott és kigyulladt. Bár Olaszországban a vádlottak padjára kerülnek a baleset lehetséges felelősei – öt olasz mérnök és a magyar buszvezető –, az itthoni hatóságok egyelőre mégsem indítottak eddig hivatalból eljárást a buszt üzemeltető cég ellen.

Krizsány László, aki egyetlen lányát, Flórát veszítette el, nemrégiben hivatalosan is kézhez kapta az igazságügyi szakértői véleményeket.

„Egy szülő sem úgy engedi el a gyerekét iskolai kirándulásra, hogy a busz alá fekve nézegeti, rendben van-e minden.

Felszállni sem engedtük volna őket, ha tudjuk, hogy »ketyegő bombán« ülnek! Az már biztos, hogy a busz sofőrje és a fuvarozó cég vezetője mindenről tudott

– mondta a gyászoló édesapa.

„A vegyész műszaki igazságügyi szakvélemény szerint semmilyen előírást, szabályozást nem is akartak betartani. Már az autóbusz honosítási vizsgájánál is kozmetikázták, meghamisították az adatokat, hogy a jármű külföldi utakra is mehessen. Egy szerelő azt vallotta, hogy hosszú ideje folyt az illegális üzemanyagtartályok beépítése” – folytatta Krizsány László.

„Úgy vagy nyolc évvel ezelőtt kezdtem el ennél a cégnél póttartályokat beépíteni... A tartályt én úgy vettem át, hogy az már be volt szerelve a busz csomagterébe, a merevítő oszlopokhoz lett rögzítve spaniferrel" – írták a szakvéleményben az apa szerint. Csakhogy másfél éve a buszos cég vezetője, Czakó Tibor még tagadta, hogy bármiféle pót-üzemanyagtartály lett volna a buszon.

„A szakértő szerint a szerelésnél több alkatrész alkalmatlan volt, a töltőnyílást például a csomagtérben helyezték el. A legelképesztőbb talán mégis az, hogy a póttartályt közönséges spaniferrel rögzítették” – mondta az apa, aki hiszi, ha még nem is ezek a tragédia kiváltó okai, talán kevesebb fiatal halt volna meg, ha a busz tökéletes műszaki állapotú.

Az áldozatok rokonai nem értik, hogy a busz üzemeltetője hogyan szállíthat továbbra is utasokat.

Ha az ügyészség vagy más hatóság a nyomozati anyag alapján nem tesz feljelentést a cég ellen, akkor mi tesszük meg a gyerekeinkért – ígéri Krizsány László.

Hogy történhetett meg a tragédia?

A nyomok alapján a busz fékezés nélkül hajtott a szalagkorlátnak a Verona melletti A4-es autópályán, majd egy felüljáró pillérjének csapódott. Azt már korábban megírtuk, hogy a sofőr, aki a tragédia pillanatában a volán mögött ült, valószínűleg elaludt, mivel nem fékezett, és a kormányt sem rántotta el.

Emellett nagyon súlyos alvászavarban szenved, és a vezetési képességet befolyásoló gyógyszert is szed,

betegségéről viszont nem tájékoztatta a főnökét. Ugyanakkor nem egyszerűen rosszalvó. Információink szerint a buszsofőr kizárólag egy súlyos alvászavar enyhítésére kialakított szerkezettel tud aludni.

Sőt, állítólag még influenzás is volt az út előtt, így az is kérdéses, hogy abból kigyógyult-e.

Tehát több tényező is közrejátszott a tragédiában. Ez áll a balesetről készült jegyzőkönyvben, aminek egy része az Origo birtokába jutott tavaly nyáron.

Vajon miért érezte úgy az 52 éves magyar buszsofőr, hogy egy gyerekekkel teli buszt képes ilyen hosszú távon biztonságosan elvezetni? Miért nem érezte, hogy ez felelőtlenség, ami akár ilyen tragédiához is vezethet? Ezek a kérdések biztosan felmerülnek majd októberben, amikor Veronában bíróság elé áll a férfi.

V. János ugyankor tagadja, hogy elaludt volna a volánnál, a balesetet megelőző pillanatokra pedig sem ő, sem a túlélők nem emlékeznek - írta a Ripost saját információira hivatkozva.

Hamarosan kiderül, pontosan mit állapítottak meg az olasz nyomozók, mi az, amit a bíróság elé tárnak. Ha a férfit bűnösnek találják 17 ember haláláért, akár 18 évet is kaphat.