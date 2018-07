Elképesztő állatkörforgás van kialakulóban Vonáéknál: a Jobbik volt vezetőjének közösségi oldaláról kiderült, hogy hosszú böjt után majdnem egy kutya került a politikus családjába. "Nagyon úgy tűnt, hogy Körmi macskánk halála után lesz egy kutyánk" - írta vérkomolyan a politikus egy Balatonfüreden talált kutyáról, akinek mindeközben volt gazdája. Totó kutya után újabb kutyás történet hódította meg a net erre fogékony részét. A kutyamentő Vona feladta a leckét és a mesét: Gyurcsány Ferenc szájtátva tanulhat. Nincs mindenkire jó hatással a kánikula!

Nem tudom, hogy csak nekem tűnt-e fel, de mintha az elmúlt évtized kevésbé sikeres politikusai között egy új, mindent vivő hobbi lenne kibontakozóban: a kutya- (esetenként állat) imádat. Ennek a szenvedélynek az egyik legfőbb előnye, hogy nem kell hozzá túlzottan jóban lenni az emberekkel, elég csak a különböző csatornákon kutyás képeket feltölteni, velük pózolni. Az is jó benne, hogy állatot simogatni, puszilgatni mindenki tud, nem szükségeltetik hozzá semmiféle különleges képesség, mint például egy jogásznak azért nem árt tisztában lenni a jogszabályokkal, vagy egy mérnöknek a számokkal.

Az egész kutyadili Gyurcsány Ferenc rózsadombi villájából indult ki, a bukott kormányfő csodakutyája annyira összetett volt, hogy mikor Vlagyimir Putyin látogatást tett náluk az Apró-villában, Totó kutya nemes egyszerűséggel nyelve alá vette a tekintélyes orosz politikust, és elkezdte lefetyelni. Ám sajnos Totó kutyát sem kerülhette el a végzete, előbb reumás lett, majd pár hete elpusztult, a gyászhírt maga Gyurcsány közölte közösségi oldalán.

De mi ebben a lényeg? Igaz, hogy a bukott kormányfő kormányzása alatt minden a lehető legrosszabban alakult, így a magyar gazdaság gyakorlatilag a csőd szélére került, a magyar társadalomban elképesztő feszültségek alakultak ki, ami a rendszeres utcai hadviselésben domborodott ki, de legalább cserébe mindenki nyomon követhette Totó kutya nyelvcsapásait.

Valami ilyesmi történik mostanában Vona Gáborral is, akiről köztudott, hogy (főként kampányban) meglehetősen mély kapcsolatot ápol az állatokkal, különösképpen a nyulakkal, macskákkal, kutyákkal. A magyar emberekkel már kevésbé, ez kiderült az áprilisi választáson, ahol a kormányzásra törő Jobbik akkorát égett, mint a Reichstag, épphogy megelőzték a tíz éve lejtmenetben lévő szocialistákat. Vona egy olasz luxusnyaralásba fojtotta bánatát, de közel sem volt vége a pihenésnek, a napokban Balatonföldváron napozott (még) egyet a Jobbikot taccsra vágó politikus. Kérdés, mit szól egykori főnökének példátlan nyaralássorozatához Jakab Péter jobbikos szóvivő, aki tavaly még arról adott ki közleményt, hogy az éjt nappallá téve robotoló magyarok még egy rövidebb nyaralást sem engedhetnek meg maguknak. Ez most mindegy is, a lényeg csak ezután következik. A Jobbik volt vezetője, ha már Földváron járt, egy olyan kutyás sztorit kanyarított, amely párját ritkítja. Forognak a kutyák, forognak a macskák a Vona család körül, Gyurcsány Ferencnek kihívója akadt, itt a magyar politika legnagyszabásúbb kutyamentési akciója!

Pénteken egy kóbor foxi rohant hozzánk kétségbeesve a Balatonfüred környéki erdős részen. Szegénynek enni és inni adtunk. Nagyon úgy tűnt, hogy Körmi halála után lesz egy kutyánk" – így indít közösségi oldalán a miniszterelnökséget, és a kormányzást becélzó politikus. Egyre inkább úgy nézett ki, hogy hosszú idő után lesz egy kutyusa a Vona családnak. Feleségével autóba pattantak, és Veszprémbe vitték állatorvosi vizsgálatra „a remegő és éhes kutyust", és közben

már arról gondolkodtak, hogyan kell majd átalakítani az életüket ezzel a kis állattal.

Csakhogy korai volt az ötletelés, mert a vizsgálat során kiderült,

hogy nem egy kóbor kutyáról, hanem „egy eleven, rendszeresen elszökő kutyáról" van szó, aki Bodza névre hallgat.Óriási csalódás uralkodott el Vonáékon, mert így értelemszerűen nem tarthatták meg az aranyos állatkát, hanem vissza kellett vinniük a gazdájának.

Gyermekkoromban volt utoljára kutyám. Furcsa volt egy fél napig azt érezni, hogy újra lehet. Furcsa, de egyáltalán nem rossz. – fejezi be írását vérkomolyan a legnagyobb ellenzéki párt korábbi vezetője. Végre valami siker, végre valami dicsőség: Vona Gábor ezzel a csodába illő, hősies történettel a magyar politikai élet kutyamentési biztosává lépett elő.

Már ez így, önmagában is elég mémgyanús, de ami a hozzászólásokban olvasható, az már tényleg "az ilyen nem létezik kategória". Ugyanis nem elég, hogy a Jobbik volt vezetője ismét szénné égette magát, ismeretlen okból kifolyólag, a gimnazistákat megszégyenítő stílusban elkezdett beszélgetni az oldalán támadó kutyafanokkal, akik vállvetve aggódtak a Vona család kisállattartási szokásaiért.

Azért akadtak kötözködők is, itt például azzal vádolták Vonát, hogy csak a kampányhoz kellenek a kutyák:

Lesz még Erdély Magyarországé helyett lesz még kutya Vonáéknál az új szlogen:

Az egész ország megtudhatta, hogy négy nappal a választás előtt külsérelmi nyomok nélkül pusztult el Körmi Úr, a Vona család cicusa. Egyesek arra buzdítják a politikust, nem mehet az élet állatka nélkül:

Állatbarátok rohamozták meg Vonát, foxi örökbefogadás ügyében jártas személyeket ajánlgattak. A politikus ígéretet tett arra, hogy megkeresik őt.