Öngyilkos lett a 16 éves miskolci tini

Zsófia egy iskolai verekedés után állt bíróság elé, egyik ismerőse szerint képtelen volt feldolgozni, hogy szégyent hozott a családjára - írta meg a Blikk.

Három évvel ezelőtt két miskolci középiskolás lány, Dóra és Kitti összeveszett egy fiú miatt. Két barátnőjük, Zsófi és Petra úgy döntött, hogy Dórát támogatja. Elhatározták, hogy rátámadnak Kittire.

Többször megütötték, majd elvették tőle a műanyag gyűrűjét és karkötőjét is.

A lány családja úgy döntött, feljelentést tesz a rendőrségen. A támadásból bírósági ügy lett. Első fokon több évet kaptak a lányok, amit Petra nem bírta feldolgozni. Öngyilkos akart lenni, hipót ivott, de az anyukája észrevette, megmentették az életét.

Másodfokon már csak "próbára bocsátást" kaptak, mellékbüntetésként pedig azt, hogy nézzék meg A legyek ura című filmet, és közösen olvassák is el a regényt is. Úgy tűnt, minden visszatért a régi kerékvágásba, a lányok újra iskolába jártak. Egészen mostanáig mindenki azt hitte, hogy túlvannak a verekedésen.Zsófia ugyanis gyógyszert vett be otthon, és nem élte túl.

"Szörnyű, ami Zsófival történt. Egyszerűen nem értem, miért döntött úgy, hogy eldobja az életét. Pont most, amikor már nem kellett attól tartania, hogy intézetbe kell vonulnia. Az biztos, hogy ez a három év maga volt a pokol számára. Képtelen volt feldolgozni, hogy szégyent hozott a családjára, pont azokra, akiket mindennél jobban imádott. A testvérével és az édesanyjával is jó volt a viszonya, mellette álltak a legnehezebb pillanatokban is. Úgy tudom, írt egy búcsúüzenetet, ám igazán abban sem adott magyarázatot. Annyi biztos, hogy szerelmi bánat nem gyötörte, és a suliban is jól tanult" - mondta a Blikknek a lány egyik ismerőse.

Bevallom, sokkolt a hír, amikor megtudtam, nagyon megszerettem Zsófit. Halk szavú, de nagyon értelmes és kedves lány volt. Nem tudom pontosan, miért döntött így, de annyi biztos, ez az egész ügy roppantul megviselte" - tette hozzá dr. Lichy József, a lány ügyvédje.

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!