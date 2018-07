Hat bombabiztos érvünk van arra, miért bukta el az ellenzék a választást

Az Origo három hónap elteltével elérkezettnek látta az időt arra, hogy a különféle magyarázatok után tiszta vizet öntsön a pohárba, és minden eddiginél egyszerűbben, precízebben adjon választ a kérdésre: miért bukta el az ellenzék? A legjobb az egészben: mindezt videókban tesszük!

Az nem kifejezés, hogy a Fidesz-KDNP pártszövetség legyőzte politikai ellenfeleit az áprilisi parlamenti választáson, sokkal helytállóbb, ha úgy jellemezzük a történteket, hogy megsemmisítő vereséget mért rájuk az elmúlt nyolc év teljesítményének köszönhetően.

Az ellenzék bőven a várakozásokon alul teljesített, pedig a választást megelőzően szavakban már kormányoztak, ez különösen igaz volt a Jobbikra és Vona Gáborra. A szavazóurnáknál azonban – finoman szólva – közel sem teljesítettek ilyen jól ezek a pártok.

Ez pedig nem jelentett mást, minthogy egymást követő harmadik alkalommal szereztek kétharmados többséget a kormánypártok az Országgyűlésben.

A miértre azóta sincs megnyugtató válasz, pedig politikai elemzőktől politikusokon át megmondóemberekig sokan próbáltak magyarázatot adni az ellenzék gyenge szereplésére.

Szinte napra pontosan három hónapja tartották meg az országgyűlési választásokat, ami ismét a Fidesz-KDNP fölényes győzelmével végződött. A tízmillió politológus országában már a voksolás másnapján megkezdődtek a találgatások arról, mi volt az oka annak, hogy a kormánypártok ismét felmosták a padlót az ellenzékkel. Mindenki másra jutott: egyesek a teljes koordináció hiányára fogták, mások szerint éppen az volt a baj, hogy egyes körzetekben akárcsak közvetve is együttműködtek ezek a pártok. Viszonylag gyorsan felébredtek a politikai elemzők is, akik szállították az álmosító elemzéseket, cikcakkos számokkal, meg a „mi volt 1994-ben típusú” statisztikákkal. Nem akartak kimaradni a helyzetértékelésből a különböző oldalak véleményvezérei sem, akik sokszor nem kevés agresszivitással igyekeztek ráerőltetni a közvéleményre meglátásaikat. Az ember csak kapkodta a fejét, annyi értelmezést olvashatott, láthatott, hallhatott, és nem könnyítette meg a dolgát, hogy ezek sokszor szögesen ellentmondtak egymásnak.

Tehát hiába telt el ennyi idő április óta, a kép egyáltalán nem tisztult, továbbra sincsen megnyugtató válasz arra, miért szerepelt le ilyen csúnyán az ellenzék a választáson.

Az Origo éppen ezért elérkezettnek látta az időt arra, hogy tiszta vizet öntsön a pohárba, és minden eddiginél egyszerűbben, precízebben adjon választ a kérdésre. 6 olyan bombabiztos érvet sorakoztatunk fel, amelyek kétséget sem hagynak afelől, miért zavarták el a választók az ellenzéket. És ami a legjobb az egészben: olyan videókban mutatjuk meg mindezt, amelyek a voksolás után készültek, de így sokkal jobban ülnek. Ellenzéki menekülésekre, mellébeszélésekre, sunyulásokra és önkiröhögésekre fel!

Z. Kárpát Dániel megunta, hogy a pártszakadásról faggatják, autósokról kezdett el beszélni

A nehéz időkben is Star Wars-figurákkal fotózkodó, jobbikos Z. Kárpát Dánielt hívták be a Hír TV stúdiójába, hogy meséljen kicsit, mi is történik a Jobbikban, valóban szakad-e a párt. Az újraválasztott alelnök egy darabig, egész pontosan két percig bírta a megpróbáltatásokat, azonban amikor Toroczkai Lászlóra és az etikai bizottság munkájára terelődött a szó, úgy döntött, elkezd valami teljesen másról beszélni. A jobbikos politikus látványosan megunta, hogy olyanról kérdezik, ami nem annyira tetszik neki, és bámulatos menekülési kísérletbe kezdett: mondat közben (!!!) áttért az egész autós társadalmat megmozgató jobbikos javaslatra. Bravúros hárítás, ügyes témaelterelés, ami utólag kiderült, nem is volt olyan ügyes, hiszen Z. Kárpát kénytelen volt visszatérni a pártot szétfeszítő belharcokra.

Fekete-Győr András kiröhögte pártját, amikor a kormányzóképességről volt szó

Fekete-Győr András is a Hír TV vendége volt, aki azért kapott lehetőséget, mert a kudarcos választási vereség után ismét elnöknek választották meg. Amikor a negatív nézettségi csúcsokat döntögető Kálmán Olga felvetette, hogy nem látták a lendületet a választók a pártjában, a viccpárti létet rég kinövő Momentum elnöke egész egyszerűen kiröhögte saját magát, pártját és úgy általában véve mindenkit. „Azt, hogy nem látták a kormányzóképességet (bennünk – szerk.), az biztos, ezt itt mondjuk ki” – mondta röhögve a magyar közélet Terry Gilliamje, mintha egy jobbféle mórickás viccet sütött volna el.

A Momentum elnöke repetázott hülye nyilatkozatból

Nehéz betelni a Momentum elnökével, ha hülye nyilatkozatokról van szó. A fiatal politikus megcsinálta azt a bravúrt, hogy egy interjún belül legalább kétszer szénné égette magát. Ugyanebben a Hír TV-s beszélgetésben éppen azt bizonygatta, milyen népszerű a pártja, mert az utcán sétálva rengeteg ember állította meg, hogy folytassák az eddigi hülyéskedést, ne adják fel. A riporternő azonban csúnyán megakasztotta a bizonyítványát lendületesen magyarázó fiatalt. „Mégsem önökre szavaztak. Ha önökben látják a jövőt, akkor miért?” – vetette közbe, amire alaposan megakadt a pártvezér, másodpercekig csak kereste a szavakat.

Szél Bernadettnek egy eldöntendő kérdésre sem sikerült őszinte választ adnia

„Van válság, vagy nincs válság az LMP-ben?” – szegezte a kérdést Szél Bernadettnek a Hír TV munkatársa. Az LMP-s politikus olyan választ adott, amire még a baráti televízió munkatársa is elhűlt, másodpercre megakadt a műsor. Az ellenzék vezetőjének egy eldöntendő kérdésre sem sikerült őszinte választ adnia, nem csoda, hogy ezt a hozzáállást nem annyira értékelték a választók áprilisban.

Demeter Márta úgy beszélt mellé, mintha Z. Kárpát Dániel lenne

Szél majdnem párttársa, Demeter Márta a Hír TV-ben kapott szereplési lehetőséget, ahol leginkább arra voltak kíváncsiak, hogyan viszonyul Hadházy Ákosnak az LMP-ből való kilépéséhez. A neo-LMP-s politikus rendesen megakadt azon kérdésen, hogyan tudja elképzelni vele az együttműködést. Elsőre azt sikerült kiizzadnia magából, hogy nem szeretné minősíteni a történteket, de miután a riporter nem hagyta lerázni magát, és újra feltette a kérdést, Z. Kárpát-i megoldással hirtelen arról kezdett el beszélni, hogy az LMP szeretne jóban lenni a magyar emberekkel. Bámulatos mellébeszélés!

A titkolózó Hadházy Ákos alaposan belegabalyodott a magyarázkodásba

Ha már szóba került a korrupciókutató politikus, következzen tőle a következő videó! Hadházy Ákos az ATV-ben vendégszerepelt, ahol legújabb terveiről faggatták. Kiválóan, perceken keresztül vezette fel a dolgot, csakhogy – itt a slusszpoén – nem árulta el, kiket von be legújabb ötletelésébe. „Kivel egyeztetett? Azt mondta, hogy pártokkal, és más szereplőkkel is fog. Ki az, akinek konkrétan a támogatását bírja? – jött a kérdés. „Ezt nem szeretném egyelőre részletezni” – érkezett a válasz. A titkolózó Hadházy ezután átment rossz tanulóba, aki felelet közben bukik le, hogy már megint nem tanult semmit. Az ex-LMP-s politikus megint zöldségeket beszélt, ráadásul ezúttal sikerült is belegabalyodnia.

Tud ennél valaki meggyőzőbb választ adni arra, miért égett az egész ellenzék óriásit áprilisban? Na ugye, hogy nem!