Orvosszálló is lesz az új budai szuperkórházban

Az új, budai szuperkórházról beszélt a Figyelőnek Bedros J. Róbert miniszterelnöki megbízott. Európában is egyedülállóan szép, modern és kimagasló szakmai színvonalú kórházat szeretne létrehozni a szakember, ahol a professzionális környezet a megfelelő empátiával párosul, és ahol a valós, valamint átvitt értelemben egyaránt fogják a beteg kezét.

Ez a kórház nemcsak abban újszerű, hogy ekkora volumenű zöldmezős beruházás nem volt az elmúlt száz évben, hanem Bedros J. Róbert szerint abban is, hogy egészségplázaként is üzemel majd. Ki is fejtette, mit jelent mindez: a kimagasló színvonalú gyógyítási és ápolási körülmények mellett minden olyan szolgáltatás elérhető lesz a betegek és hozzátartozóik számára, amelyet a mindennapjaikban is használnak.

Lesznek a létesítményben éttermek, üzletek, posta, fodrászat, ami abban segíti a beteget, hogy ne érezze azt, kiragadták a megszokott környezetükből. Szintén komoly újdonságnak számít az, hogy Európában is szinte egyedülálló módon az 1200 ágyas intézményben kilencszáz egyágyas kórtermet alakítunk ki – tette hozzá a miniszterelnöki megbízott. A fennmaradó háromszáz fekvőhelyet kétágyas kórtermekben helyezzük el a gyermekrészlegen, s a szülők gyermekük gyógyulásának a teljes idejére bent maradhatnak a kórházban. Az egyágyas kórtermekben egy ultramodern, a fekvőhelyről kényelmesen használható monitor áll majd a beteg rendelkezésére, ezen a tévéadások és az internet mellett megtekintheti akár a saját leleteit is, interaktív kapcsolatot tarthat az ápolószemélyzettel, de tud rajta e-mailt is írni.

A miniszterelnöki megbízott arról is beszélt a Figyelőnek, hogy a Dél-budai Centrum nemcsak beteg-, hanem dolgozóközpontú intézmény is lesz. Ahhoz, hogy az egészségügyi dolgozók kellő elhivatottsággal, empátiával végezzék áldozatos munkájukat, meg kell teremtenünk az ehhez szükséges feltételeket. Úgy fogalmazott, hogy a kórházon belül kialakítanak majd egy százhúsz férőhelyes orvos- és nővérszállót, valamint egy hatvan férőhelyes óvodát és egy hatvan férőhelyes bölcsődét is a kollégák gyermekei számára.

