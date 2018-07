Három gyerek maradt árván az inárcsi gyilkosság után

Egy 61 éves inárcsi férfi bement a helyi hivatalba, ahol halálra késelt egy ügyintézőt. A gyilkosnak nagy adósságai voltak, ezért elvették volna tőle a házát – írja a Blikk. Újabb részletek derültek ki.

A férfinak a három nagyobb gyereke mellett van egy súlyos beteg kislánya is. Ha az adósság miatt elveszik tőle a házát, a beteg gyerek is az utcára kerül, ez idegesíthette fel annyira a férfit, hogy meggyilkolja T. Andreát.Emellett az is kiderült, hogy a nőnek három gyereke volt – írja a Blikk.

Ahogy azt korábban megírtuk, egy 61 éves férfi szerda reggel bement a helyi hivatalba, ahol nyakon és hason szúrta a családsegítő T. Andreát. A férfinak nagy adósságai voltak, ami miatt elvették volna a házát és a gyerekei is utcára kerültek volna. A nő olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen meghalt. A férfit őrizetbe vette a rendőrség.