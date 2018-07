Megtalálták az évek óta eltűnt magyar lányt

Csüllögh Andrea két éve tűnt el. Családja azóta megállás nélkül keresi, és nem eredménytelenül: sikerült kideríteniük, hogy Olaszországban élt hajléktalanként a metrós rémként elhíresült, körözés alatt álló Gál Dániellel.

Gál Dániel 2016 decemberében

a négyes metró vonalán késsel fenyegette az utasokat.

Ezért garázdaságért és kábítószerrel való visszaélés miatt is körözik most a magyar rendőrök. A férfi annyira behálózta a kamaszlányt, Csüllögh Andreát, hogy az képtelen volt szabadulni tőle, hiába óvta őt a családja tőle - írta meg a Blikk.

Az eltűnt lány tavaly előkerült már, de megszökött és újra nyoma veszett. Most viszont váratlan helyen bukkant fel Andrea.

Rosszul lett az utcán, rögtön mentőt hívtak hozzá. A kórházban jöttek rá, hogy ki is került hozzájuk. Nagyon le volt gyengülve, ami nem is csoda, hiszen már hosszú ideje rémes körülmények között élt az utcán"

- mondja az eltűnt lány apja, Csüllögh Zsigmond.

A lány élete azonban váratlan fordulatot vett: két hónapja kisfia született. A kisbabával most egy Torinóhoz közeli anyaotthonban lakik. Andrea családja nem tudja, hogy kié lehet a gyerek, de nem zárják ki, hogy Gál Dánielé. Csakhogy a férfi időközben nyomtalanul eltűnt. Andrea apja viszont attól fél, hogy a férfi visszatér, és újra behálózza a lányát, aki most már sokkal jobb állapotban van, és beszélnek is egymással.

Megnyugtató, hogy most már rendszeresen tudok a lányommal telefonon beszélni. Sokkal jobban van már, szeretne hazajönni. Olaszul nem nagyon tud, így inkább magyarra tanítja a gondviselőit. Szeretném most már minél hamarabb magam mellett tudni őt!"

– teszi hozzá Csüllögh Zsigmond.

A rendőrség egyébként még mindig eltűntként kezeli Csüllögh Andreát, aki még kiskorúnak számít. Akkor fogják megszüntetni a keresését, ha hivatalosan megállapítják a tartózkodási helyét, és átadták a törvényes képviselőjének.