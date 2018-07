Örül a lúgos orvos áldozata, hogy vége az ügynek

Elképzelhetetlen borzalmakat élt át öt évvel ezelőtt Renner Erika, akinek nemi szervét lúggal öntötte le volt szeretője, a Budai Irgalmasrendi Kórház volt főigazgatója. Tegnap elítélték a lúgos orvosként elhíresült Bene Krisztiánt, ezután kerestük meg a nőt.

Bene Krisztiánt harmadfokon 11 évre ítélte a Kúria. Ez már jogerős, vagyis valóban be kell vonulnia a börtönbe. Elégedett az ítélettel?

Annak örülök, hogy vége most ennek az ügynek.

Öt év kellett ahhoz, hogy megszülessen az ítélet. Többször beszéltünk Önnel, sokszor volt feszült, ideges. Megnyugodott?

Most kell elkezdenem feldolgozni ezt a traumát, hiszen amíg az ügy nem volt véglegesen lezárva, addig nem lehetett ezzel foglalkozni. Ez egy hosszadalmas folyamat lesz, de most már úgy érzem, hogy eljött az idő. Megnyugtató, hogy a jogrendszer örvényében eltöltött 64 hónap után végre most lezárult ez az egész. Ebből a szempontból igen, nyugodt vagyok. Még hátravannak műtétek. Szeretném a családra fordítani a figyelmemet, akiket ugyanígy traumatizált ez az tragédia. Velük szeretnék foglalkozni, most egyelőre ez az elsődleges.

Bene Krisztián 2013. március 12-én támadta Erikát a lakásán. Injekcióval elkábította, majd

levetkőztette, megkötözte és lúggal leöntötte a nemi szervét.

Ezután sorsára hagyta a kábult nőt. Az akkor kórházigazgatóként dolgozó férfi és Renner Erika együtt jártak egy ideig, de a nő szakított az orvossal, amit ő nem tudott feldolgozni. Folyamatosan zaklatta is a támadás előtt. Több mint öt évig húzódott a bírósági tárgyalás, amelyen tegnap elítélték Bene Krisztiánt.