Az ENSZ migrációs csomagja jelenlegi formájában afrikai migrációs csomagnak tekinthető, mert az afrikai érdekeket képviseli, az európai érdekeket viszont nem – jelentette ki a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért felelős államtitkára az M1 aktuális csatorna pénteki műsorában.

Azzal kapcsolatban, hogy New Yorkban pénteken fejeződik be a csomag szövegezése, Menczer Tamás azt mondta: a kormány harcol azért, hogy a magyar álláspont megjelenjen a végső szövegben. Márpedig a magyar kormány nem támogatja, hogy kicserélődjön a különböző országok népessége, mert magyar Magyarországot és európai Európát szeretnénk – tette hozzá.

Úgy vélekedett, hogy jelenlegi formájában a csomag egyértelműen kívánatosnak és támogatandónak mutatja be a migrációt, egyben megfelelő válasznak tartja a demográfiai és munkaerőpiaci kihívásokra. Emellett azt is tartalmazza, hogy nem lehet különbséget tenni az egyes államokban a helyi lakosság és a migránsok között, vagyis Magyarország esetében a magyar emberek és a migránsok között.

Mindez elfogadhatatlan a kormány számára, ezért a világszervezetben Magyarország ellenzi a migrációs csomag aktuális szövegének elfogadását – hangsúlyozta az államtitkár.

Menczer Tamás kitért arra is, hogy Ukrajna nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségeit sérti meg a kisebbségek anyanyelvi oktatásának lehetőségét szűkítő törvénnyel.

Ezért nem támogatja Magyarország a jogfosztás megszüntetéséig Ukrajna euroatlanti törekvéseit. Ez nem kétoldalú magyar-ukrán ügy, hanem nemzetközi kérdés – jegyezte meg.

A NATO-csúcsot kommentálva Menczer Tamás a Kossuth rádió 180 perc című műsorában kiemelte: Magyarország számára a biztonság a legfontosabb kérdés. A biztonság azonban nem magától értetődő akkor, amikor az elmúlt három évben 29 terrortámadást követtek el Európában migrációs hátterű terroristák, több száz európai halálát okozva.A magyar kormány tesz is a biztonságért, hiszen vállalta, hogy 2024-ig a GDP 2 százalékára növeli a védelmi kiadásokat, sőt a haderőreform keretében Magyarország korábban elérheti ezt az arányt – mondta az államtitkár.