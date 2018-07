Mindent megpróbálnak a Soros-szervezetek a teljes lebukásuk után

Egyre világosabb mindenki előtt, hogyan próbált minél nagyobb befolyást szerezni Soros György a magyar belpolitikában. A modell az úgynevezett ukrajnai forradalom volt, azonban Magyarországon nem sikerült ezt a forgatókönyvet bemutatni. A bevándorláspárti tőzsdespekuláns nemcsak Közép-Európában használta eszközként a migránsokat, hanem álcivil szervezetei aktív szerepet játszottak a földközi-tengeri migránstaxiztatásban. A SorosLeaks és más, oknyomozó újságírói munkával elért lelepleződésük után a Soros-szervezetek természetesen arról akarnak beszélni, hogy hogy történt szerintük a lelepleződésük. Az ő szempontjukból érthetően arról nem szeretnének, hogy pontosan mivel is buktak le. Mi megtesszük.

Bár a magyar balliberális média állandóan a forrásvédelem elvéről beszél, most hangosan siránkoznak azon, hogyan lett nyilvános a SorosLeaks, a milliárdos hálózatának botrányos tevékenysége, és felháborodnak, amikor valaki a 444 nevű Soros-blog más esetben ünnepelt és körberajongott oknyomozó újságírói munkát végez. Közben persze gondosan próbálják eltakarni a lényeget: azt, hogy mi minden derült ki a hálózat működéséről. Zsarolás, törvénytelen adatgyűjtés, Soros kétezer fős Orbán-ellenes hadserege, egy komplett ország megszállása, az üzleti érdekek érvényesítése. És mindemellett (vagy mindenekelőtt) a Soros-hajók a Földközi-tengeren, a Soros-hajók, amelyek migránsok ezreit szállítják Európába.

Így gyakoroltak volna nyomást a magyar kormányra

2018. március közepén a Jerusalem Post írása nyomán arról számoltunk be, hogyan lobbizik saját hazája ellen Soros Berlinben állomásozó embere, Dénes Balázs. A milliárdos európai „szabadságjogi” lobbiszervezetének vezetője egy hangfelvétel tanúsága szerint arról vallott, hogy német hátterű magyarországi cégeken keresztül gyakorolna nyomást a magyar kormányra. Mercedes, Audi, Bosch – ezeket a magyarországi német tulajdonú autógyárakat meg is említette beszélgetőpartnerének Dénes Balázs. Az is kiderül: a hálózat tagjai keményen dolgoztak azon, hogy elérjék: Németország gazdasági nyomás alá helyezze Magyarországot. A magyarok munkahelyeivel zsarolni akaró Dénes azt is büszkén feltárta, hogy szervezetével több millió dollárt kapott Sorostól.

Politikai befolyásszerzés

Néhány nappal később a Magyar Időkben Bayer Zsolt már a bevándorláspárti Migration Aid vezetőjének botrányos lelepleződéséről írt. Siewert András elkotyogta: a Migration Aid a tranzitzónába való bejárását arra használta fel, hogy illegális adatbázist építsenek a menekültekről, méghozzá természetesen titokban. „A mi adatbázisunk is, amit a tranziton csináltunk, sem volt legális ilyen szempontból” – mondta Siewert.

A Keleti pályaudvarnál aktív szervezet 2015 nyarán együttműködött Soros György magyarországi alapítványával, majd 2017 nyarán már azzal borzolta a kedélyeket, hogy vegyes, magyar és migránscsaládokból álló falvak, úgynevezett kísérleti életterek létrehozására tett javaslatot. A szervezet vezetője egy hangfelvétel szerint kitért arra, hogy Soros állítólagos emberbaráti akciói valójában azt a célt szolgálják, hogy maximalizálják politikai befolyását Magyarországon annak érdekében, hogy a pénzügyi érdekei érvényesüljenek.

Soros-féle migránstaxi

Fontos megemlíteni, hogy pont a Migration Aidhez hasonló szervezetek játszottak központi szerepet a földközi-tengeri migránstaxiztatásban. Korábban bemutattuk, hogy több kapcsolódási pont van Soros György és azon álcivil szervezetek között, amelyek illegálisan hajózzák be a migránsokat a Földközi-tengeren keresztül Európába.

Az érintett „civilek” forrásai nagyrészt a Soros-féle Nyílt Társadalom Alapítványtól érkeznek, de van olyan adományozó, aki korábban a csúfosan megbukott Hillary Clinton kampányát támogatta.

Az új olasz kormány megálljt parancsolt az illegális bevándorlók beutaztatásának, és egyre több Soros által finanszírozott hajót zárolnak. Az elmúlt években döbbenetes sok, közel kétmillió illegális bevándorlót juttattak be a kontinensre az amerikai tőzsdespekuláns által finanszírozott szervezetek.

Gyakorlatilag elfoglalták Ukrajnát